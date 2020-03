Hier haalt PlayStation 5 de Xbox Series X in

Goed voor de gamers: concurrentie op het gebied van gebruiksgemak.





Nadat zowel Sony als Microsoft de hardware van hun operating system hebben gedeeld is het nu wachten op meer onthullingen over de mogelijkheden in de praktijk.

Xbox Series X heeft, als we op de mededelingen van baas Phil Spencer af mogen gaan, veel mogelijkheden om meerdere games tegelijk te spelen. Dat leek een groot voordeel ten opzichte van de PlayStation 5, maar daar heeft Sony een stokje voor gestoken.

Alerte patentwatcher zagen namelijk een Amerikaans patent voorbij komen waarin Sony een techniek heeeft vastgelegd om meerdere games naast elkaar te openen en open te houden. De voordelen daarvan liggen voor de hand. Zo kan je rustig blijven gamen in een single player game en alvast een andere game openen en klaar zetten voor als je met jouw vrienden online bijvoorbeeld online een voetbal-avondje wilt beleven.

Nu is het natuurlijk altijd afwachten of een technologie in een patent ook de massaverkoop haalt, maar dat Sony van plan is om ook op dit punt niet onder te doen voor de Xbox Series X is voor de PS5-liefhebber een goed teken.

Sowieso is het voor de gebruikers alleen maar goed als deze twee console-giganten elkaar uitdagen om zo gebruiksvriendelijk mogelijk te worden. We zijn benieuwd.

Ben jij benieuwd welke console de beste papieren heeft? In onze console beatdown van de PS5 en Xbox Series X zie je het direct. Overigens kan de huidige PlayStation wat langzaam zijn met het laden van games, maar dat heeft een reden.