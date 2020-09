Hier is de razendsnelle SanDisk SSD om mee te nemen - Apparata

Zo onder je arm, de SanDisk Extreme en Extreme Pro externe SSD schijven.

Als je zoekende bent naar een razendsnelle SSD die je onderweg mee kunt nemen moet je misschien even opletten. SanDisk heeft vandaag de Extreme en Extreme Pro uit de doeken gedaan. Deze SandDisk SSD’s kenmerken zich door hun snelheden. Wat dat betreft doen ze hun naam eer aan.

Met de Extreme Pro, het topmodel, moet je schrijf- en leessnelheden van 2.000MB/s kunnen halen. Met de Extreme ben je beperkt tot een leessnelheid van 1.050Mb/s en een schrijfsnelheid van 1.000Mb/s. Zeker in het geval van de Pro is het overzetten van grote bestanden zo gepiept. Wel zo prettig als je (dagelijks) te maken hebt met enorme files. Verder is het goed om te weten dat bestanden veilig zijn, dankzij het feit dat beide SSD’s zijn uitgerust met een 256bit AES encryptie. De vorige generatie SSD’s van SanDisk moesten het stellen met 128bit AES encryptie.

De SanDisk Extreme SSD is er vanaf 150 euro. Je hebt dan 500 GB. De variant met 1 TB kost je 240 euro. De Pro is een stukkie duurder. Met 2 TB opslag moet je 460 euro neertellen. Het Amerikaanse bedrijf heeft de ambitie om op een later moment een 1 TB variant uit te brengen van de Extreme Pro.