Hier, nog een hele lading officiële Samsung Galaxy S20 cases

Samsung komt met een hele rits aan bekende en nieuwe cases voor de Galaxy S20-serie.





De lek-molen draait nu echt op vollen toeren met de onthulling van de Galaxy S20-serie voor de deur. Gisteren zagen we al de eerste Galaxy S20-case voorbij komen en die had toffe LED-functionaliteiten. Nu krijgen we nog een hele lading officiële cases voor de aankomende vlaggenschepen te zien.

Lekker Ishan Agarwal deelt (via PriceBaba) een hele lijst aan aankomende cases voor de S20-serie. Het is duidelijk dat de luxe uitstraling van de S20 moet doorschemeren in de case. Zo zijn er een aantal exemplaren met de zogenoemde S-view uitsnede. Dit design zagen we eerder al bij officiële Samsung-cases en de uitsnede maakt het mogelijk om een deel van het scherm, waaronder de tijd en notificaties, zonder dat de case geopend hoeft te worden.

Verder lijkt de gister gelekte LED-case in meerdere kleuren te komen. Ook tonen de foto’s een case waarbij de voorkant lichtelijk doorzichtig is. Zo kan ook op deze manier op een geinige manier de tijd gezien worden zonder dat de voorflap opengevouwen hoeft te worden.

Foto’s @IshanAgarwal via @PriceBaba