Hier, Windows 10X op een MacBook

Oh, en ook op een Surface Go.





Met Bootcamp is het op eenvoudige wijze mogelijk om zowel Windows op je Mac te draaien als Mac OSX. Normaal gesproken doe je dit met Windows 10, want Windows 10X moet nog uitkomen. Nog voor de release heeft een ontwikkelaar het voor elkaar gekregen om het nieuwe besturingssysteem te installeren op een Mac en op een Microsoft Surface Go.

I am a bit late to the party :) Windows 10X on MacBook, now turns into a MemeBook https://t.co/KiFpkJ4FPv pic.twitter.com/jmE46tSxoP — Sunshine Biscuit at scale (@imbushuo) February 13, 2020

Het gaat hier overigens om twee ontwikkelaars die niets met elkaar te maken hebben. De één kreeg Windows 10X op een Mac aan de praat, de ander het systeem op een Surface Go. Dit deden ze met een Windows 10X emulator. Deze werd eerder deze week vrijgegeven door Microsoft. Beide partijen hebben er een eigen image van kunnen maken zodat de versie ook draait op niet-Windows apparaten.

It worked! Surface Go successfully flashed with Windows 10X 😄 Touch driver not installed by default, nor WiFi pic.twitter.com/VftAK5bLdb — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 14, 2020

Het is niet een kwestie van even de andere computer erbij pakken en installeren maar. Je moet wel koppie koppie gebruiken om de boel draaiende te krijgen. Ga dus vooral niet experimenteren op een apparaat waar belangrijke gegevens opstaan. Mocht het misgaan, dan is de kans groot dat je de schijf moet formatteren. En dat zou zonde zijn als het op een computer of apparaat moet gebeuren waar belangrijke informatie op staat. (via The Verge)