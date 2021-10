Hier worden de meeste Bitcoins ter wereld gemaakt

In allerlei landen staan er krachtige computers te minen. Maar welk land is verantwoordelijk voor de grootste Bitcoin productie?

We gokken zomaar dat je niet gaat raden waar de grootste Bitcoin productie ter wereld plaatsvindt. Nee, het is niet Brazilië of een ander Zuid-Amerikaans land. Het is ook geen India. Het is zelfs geen Azië. Tot voor kort was China het land waar de meeste Bitcoins werden geproduceerd door middel van mining. Daar is nu een ander land voor in de plaats gekomen. Het is de Verenigde Staten!

Bitcoin productie

Dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen in de wereld. De overheid in China is fel tegen cryptocurrency en alle ontwikkelingen die daarmee te maken hebben. Het is voor miners daardoor steeds minder aantrekkelijk geworden om crypto te minen in het Aziatische land. China heeft daardoor de koppositie verloren aan de Verenigde Staten.

Dat de Verenigde Staten nummer één is in Bitcoin productie is een claim afkomstig van Cambridge Centre for Alternative Finance. Het minen van Bitcoin neemt in populariteit toe in de Verenigde Staten. Inmiddels is het aandeel van de VS goed voor 35,4 procent van alle Bitcoin productie ter wereld. Ter vergelijking, in 2019 had China nog 75 procent van het mineproces in handen.