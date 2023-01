High on Life game review

Heb je het helemaal gehad met serieuze shooters en kan je flauwe grappen waarderen? Dan ga je High on Life waarschijnlijk helemaal geweldig vinden.

Mensen verwerkt tot hallucinogene drugs

Het verhaal van High on Life, van ontwikkelstudio Squanch Games, begint met de invasie van de aarde door de Garmantuans. Dat is buitenaards gespuis, dat onder leiding van de schurk Garmantuous de aarde wil veranderen in een grote drugsfabriek. Tot overmaat van ramp zijn wij, mensen, de grondstof voor de drugs die zij produceren.

Dan kan je natuurlijk zeggen van: eindelijk, ons leven heeft zin, en die vervelende buurman, daar ben ik dan ook vanaf als die verandert in pretpoeder. Maar helaas is dat nog niet alles. Deze aliens zijn namelijk ook nog eens heel erg walgelijk. Zo walgelijk, dat je ze het liefst allemaal stuk voor stuk af wil knallen. Zie hier de samenvatting van het spel in een notendop.

Maar dan kom jij. Je bent net van school af. Je hebt toch geen werk, dus je besluit om dat buitenaards gespuis eens even helemaal mores te leren. Je gaat op weg, de ruimte in.

De Gatlians, grofgebekte geweren

Gelukkig sta je er niet alleen voor in High on Life. Je wordt namelijk vergezeld door vier pratende wapens, de Gatlians (gatling gun is een type machinegeweer), De Gatlians hebben elk hun eigen karakter en zijn nogal grofgebekt. Daar is ook wel reden toe, want opdringerige aliens maken je het leven zuur. Een wel heel irritante en hardnekkige alien kan je pas op het einde van de missie veranderen in een klodder rokend slijm. Eind goed, al goed, dus.

Technische details High on Life game

High on Life is te spelen op de Xbox en op de pc, via het Steam platform. De game is voor rond de € 50 te koop via Epic Games, Xbox en Steam. Speelduur bij de meest optimale missie is rond 16 uren, maar er zijn allerlei zijsporen die je allemaal kan volgen en daarmee de speelduur uiteraard langer maken.

De mensen van Squanch Games hebben hun best gedaan om het spel te voorzien van een passende hoeveelheid, in hun woorden, “Blood and Gore, Crude Humor, Sexual Themes, Strong Language, Use of Drugs, Violence”. Ben je hiervoor wat te fijnbesnaard, dan is dit spel minder geschikt voor jou.

De minimale technische specificaties waaraan een pc moet voldoen om High on Life soepel te spelen, zijn ongeveer zo.