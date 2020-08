Hint naar nieuwe PlayStation 5 onthullingen

We kunnen binnenkort nieuwe PlayStation 5 onthullingen verwachten, zo lijkt het.

Het is alweer even stil sinds Sony informatie heeft bekendgemaakt over de nieuwe PS5. In juni organiseerde het Japanse bedrijf een State of Play event waar de console werd gepresenteerd. Inmiddels zitten we alweer in augustus, wachtende op nieuwe informatie.

Het lijkt er echter op dat we binnenkort PlayStation 5 onthullingen kunnen verwachten. De hint is afkomstig van ontwikkelingen op het YouTube-kanaal van PlayStation. Op het kanaal is de playlist ‘PS5 – The Future Of Gaming‘ twee dagen geleden van een update voorzien. De playlist bevat de laatste officiële video’s met betrekking tot de PlayStation 5.

Het feit dat het State of Play event bijna twee maanden geleden was en het feit dat we nu in augustus zitten maakt de kans groot dat er binnenkort nieuws naar buiten gaat komen. De verwachting was al dat Sony in augustus meer ging delen over de PS5. Met nieuwe PlayStation 5 onthullingen kan Sony onder meer een releasedate of een prijs gaan onthullen. Ook nieuwe games en andere randzaken omtrent de console kunnen aangekondigd worden tijdens zo’n event.

De playlist The Future of Gaming op het YouTube-kanaal van PlayStation bevat op dit moment 36 video’s. Samen goed voor meer dan 2 miljoen weergaven.