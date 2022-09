Hoe bezoek je verboden websites in Nederland?

Al eerder blokkeerde Nederland, al dan niet in opdracht van de Europese Unie, websites zoals The Pirate Bay. Met de inval van Rusland in Oekraïne zijn hier nóg meer websites bijgekomen.

De gedachte achter het blokkeren van websites is waarschijnlijk heel nobel, namelijk voorkomen dat er allerlei misinformatie wordt verspreid, of bijvoorbeeld wordt opgeroepen tot misdrijven.

Maar we moeten niet vergeten dat in autoritaire landen als China precies hetzelfde gebeurt met een vergelijkbare argumentatie. Daar wordt in het Westen erg schande van gesproken, en iedereen die er in slaagt een methode te ontwikkelen om de Great Firewall in China te ontwijken, vinden we een held. Maar ook hier in de Europese Unie hebben we af en toe een probleem met de vrijheid van meningsuiting.

En dus is het handig om tools te ontdekken waarmee je blokkades door internetproviders en andere censuurmiddelen kan ontwijken. Want of we iets mogen lezen of niet, kunnen we soms prima zelf bepalen.

Proxy en VPN

Een proxy is een andere website die jouw internetverkeer leest en vermomt, waardoor het lijkt alsof het internetverkeer vanaf die server afkomstig is. Dan heb je nog publieke en anonieme proxies. Vroeger waren proxies erg populair, maar nu is er een beter alternatief.

Eén van de beste manieren om een geblokkeerde website te bezoeken is gebruik te maken van een goede gratis VPN, bijvoorbeeld Proton. Je kan met behulp van deze VPN je voordoen als een Japanse of Amerikaanse gebruiker en de in de EU geblokkeerde Russische propagandawebsites RT.com en Sputnik alsnog raadplegen. Of The Pirate Bay. Neem je een betaald account? Dan heb je toegang tot nog veel meer landen.

Geofencing ontwijken

Een ander type blokkade gebeurt niet door de overheid, maar door de website die je wilt bezoeken zelf. Vaak heeft dit te maken met auteursrechten. De website in kwestie heeft dan bijvoorbeeld alleen de rechten voor de Verenigde Staten. Met geofencing worden dan alle IP’s van buiten de VS geblokkeerd. Ook hier kan je door middel van een Amerikaanse proxy of een VPN omheen. Zo kan je bijvoorbeeld ook Amerikaanse films en series bekijken op Netflix met een Amerikaans abonnement.

Darkweb

De meest duistere categorie van verboden websites is het darkweb. Dark websites, waarvan het internetadres eindigt op .onion, kun je alleen bezoeken met een speciale browser, TOR. Op het darkweb vind je onschuldige zaken, bijvoorbeeld boeken die in sommige landen verboden zijn, en echt anonieme e-mailadressen die voor activisten in politiestaten als Eritrea een uitkomst zijn. In deze categorie valt SecureDrop (alleen met TOR toegankelijk), waar dissidenten gevoelige documenten aan journalisten kunnen sturen. Maar helaas ook echt foute zaken zoals drugs, wapens en kinderporno.