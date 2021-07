Hoe blijven GTA- fans tevreden, terwijl het wachten is op GTA-6? - Apparata

Afbeelding via Rockstar

Rockstar moet de GTA- fans betrokken houden terwijl ze wachten op de nieuwe titel GTA-6. Maar die komt pas over jaren, hoe gaat het bedrijf dit voor elkaar krijgen…

Rockstar is het bedrijf achter Grand Theft Auto. Dit is zoals we allemaal weten een razend populaire game met enorm veel fans. Maar het gerucht gaat dat GTA- 6 nog jaren op zich laat wachten. Dit geeft de ontwikkelaar de tijd om andere projecten te ontwikkelen en te promoten, terwijl de fans wachten op de aankomende titel.

GTA- fans tevreden houden

Voor Rockstar is GTA heel belangrijk. Het is niet overdreven om te zeggen dat Grand Theft Auto 5 een van de grootste videogame-releases aller tijden is. De verkoop van Grand Theft Auto 5 is altijd indrukwekkend geweest sinds de lancering in 2013. Hierdoor is het de grootste hit voor Rockstar als game-ontwikkelaar. Zelfs met de consistente updates die in Grand Theft Auto Online zijn geïmplementeerd, weet Rockstar zeker dat het niet voor altijd op de vijfde aflevering van zijn open-wereldfranchise kan rusten. En op een gegeven moment Grand Theft Auto 6 zal moeten volgen.

Geruchten over de nieuwe game zijn er volop, waarbij alles van Vice City de setting van het spel is tot de centrale hoofdrolspeler een vrouw is. Totdat Rockstar Games officieel iets bevestigt, zullen fans moeten afwachten wat de game gaat worden. Echter, met zeker nog een paar jaar tot Grand Theft Auto 6 is voltooid, zijn er een paar nevenprojecten die Rockstar zou kunnen nastreven om zijn fans tevreden te stellen.

Andere games of herbeleving

Rockstar heeft nieuwe spellen niet bevestigd, maar ontkennen doen ze ook niet. Wat ook een optie zou kunnen zijn, is een remake van de originele trilogie. Het opnieuw bekijken van oudere titels en ze een nieuwe verflaag geven, evenals verbeteringen in de kwaliteit van leven, is een populaire onderneming geworden in de game-industrie.

Rockstar heeft ook andere gerenommeerde games. De spanning van de Midnight Club-raceserie en het geweld in Manhunt hebben in de loop der jaren allebei een legioen fans aangetrokken. Een andere welkome verrassing zou zijn dat Rockstar Agent nieuw leven inblaast, een project dat oorspronkelijk was aangekondigd voor PlayStation 3 en waarvan lang werd gedacht dat het een game was die vastzat in de ontwikkeling.

Wat echter de grootste ‘redding’ zou kunnen zijn, is dat Rockstar de franchise opnieuw zou bezoeken waar de gamegemeenschap waarschijnlijk het meest om vraagt. Namelijk Bully uit 2006. Als een slimme en oneerbiedige draai aan zijn open-wereldformule, verwisselde Bully veel van de elementen die van Grand Theft Auto werden verwacht. Zoals geweren en maffiahits, en verving ze door katapulten en naschoolse streken. Dit alles zou een welkome traktatie zijn als we wachten op GTA- 6.