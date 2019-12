Hoe briljant zijn deze smartphone ideeën? [video]

Of het ook realistisch is?

Dromen over de smartphone van de toekomst. We doen het regelmatig. Soms komen dromen tot werkelijkheid. De Samsung Galaxy Fold en de Huawei Mate X zijn concepten waar we jaren geleden misschien alleen nog maar van hadden kunnen dromen.

Het Russische Caviar, bekend van de luxe en gouden iPhones, heeft een video gemaakt en op YouTube geplaatst. In het filmpje delen ze een visie van de smartphone van de toekomst. Het is geheel fictioneel en niet op waarheid berust, dus neem het filmpje vooral met een korreltje zout. Enkele ideeën die aan bod komen in de video zijn echter wel interessant te noemen.

Zo plaatst Caviar het idee van een smartphone die je kunt uitbreiden. Door meerdere schermen toe voegen creëer je één groot display om bijvoorbeeld foto’s en vide’s op te kijken. Het zou de tablet overbodig maken. Dit en andere ideeën komen voorbij in de video die je hieronder kunt bekijken. Een goed idee of gaan we dit nooit zien?