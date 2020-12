Hoe DC Comics Marvel films gaat kopiëren (en gaat falen) - Apparata

DC Comics gaat met hun aankomende films dezelfde formule van overdaad gebruiken als Marvel. Maar dat is een uitzonderlijk slecht idee…

Marvel domineerde tot en met 2019 jarenlang de bioscopen en pionierde een nieuw format. Dat format noemen we maar even film, spin-off, tie-in, stand-alone overvloed. Ruim anderhalf jaar nadat Disney’s superheldenimperium er een strikje om bond, kondigt Warner Bros. iets vergelijkbaars aan. Iets vergelijkbaars dat uiteindelijk flink zal falen, als we van de afgelopen jaren uit mogen gaan.

DC Comics kopieert Marvel films

In een interview met DC Comics Films topman Walter Hamada laat de comic-gigant weten een Marvel structuur te gaan gebruiken voor de komende jaren, zo schrijft de NewYorkTimes (via Polygon).

Ze plannen zes (!) films per jaar in de DC universum. Daarvan komen er in 2022 direct twee naar HBO Max en gaan er vier in de bios te zien zijn. Die HBO Max deal slaat eigenlijk alleen op volgend jaar. Nu weten we dat de Hollywood studio content naar de streamingdienst blijft brengen.

Voor DC fans is dit natuurlijk een waar genoegen, wat ietwat duisterdere comics maken totaal andere films dan het zoetsappige Marvel. Tegelijkertijd moeten zelfs DC-fans toegeven dat het tot nu toe niet per se een soepel ritje is geweest voor de superhelden van die uitgever.

Toegegeven, Christopher Nolan schreef geschiedenis met de Dark Knight-trilogie, Shazam! was een leuke verrassing en V For Vendetta heeft een speciaal plekje in menig hart. Maar dan vergeten we voor het gemak even de ‘echte’ superheldenfilms van DC. Laat me je dan even herinneren met Rotten Tomatoes score bijgevoegd: Suicide Squad (26%), Batman V Superman (28%), Justice League (40%) en Wonder Woman 1984 (62%).

Alleen de eerste Wonder Woman heeft tot nu toe een solide score gekregen. Maar een uitzonderlijk goede dag voor DC Comics films is een matige score voor de gemiddelde Marvel film. Die scoren (zowel in de ratings als in de box office) zonder uitzondering bijzonder goed.

Kortom, het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat de Marvel-formule een goed idee gaat zijn voor DC Comics. Als zelfs de hoofdfilms in de franchise behoorlijk matig bekeken en ontvangen worden, kunnen alle spin-offs, series en franchise knallers toch niet goed worden?

We gaan het vanaf 2022 zien. En dan hoop ik, net zoals waarschijnlijk alle DC Comics fans, dat Warner Bros. er een keer geen zooitje van maakt!