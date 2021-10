Hoe de storing bij Facebook bijna een heel land plat legde

Paniek omdat de recente Facebook storing grote gevolgen had voor een heel land. Dat is gevaarlijk spel.

“Waar was jij tijdens de grote Facebook storing?” Het klinkt bijna als een soort ramp dat we vorige week even een aantal uurtjes het moesten doen zonder onze favoriete Facebook-apps. Een avondje zonder Facebook klinkt voor sommige mensen wel lekker, maar Instagram en helemaal WhatsApp werden ook getroffen. Dat was voor velen even minder leuk. Wij zijn namelijk vrij afhankelijk van deze apps – vaak gebruikt om berichten mee te sturen naar vrienden en kennissen.

Afhankelijk

Toch moet zoiets hier geen ramp genoemd worden. Het internet is er nog dus pak vooral een andere app erbij die het nog wel doet. Of gewoon eens ‘lekker ouderwets’ een website. Er zijn plekken waar de Facebook storing zijn tol eiste op een heel land. In het Afrikaanse Nigeria ontstond er vrij forse paniek rondom de storing. Het land is namelijk erg afhankelijk van Facebook-apps.

Paniek in Nigeria om storing Facebook

Voor Nigerianen was het zeer vervelend dat de Facebook apps door de storing plat lagen, want voornamelijk WhatsApp is daar bijna volledig wat de wereld laat rondgaan. Sms’en wordt niet gedaan, bellen ook bijna niet en ook FaceTime is ondergeschikt aan al deze functies via WhatsApp. Dat terwijl contact opnemen met vrienden en familie soms wel moet via de app vanwege lange afstand. Het zorgde voor paniek. Enerzijds omdat er geruchten gingen dat de apps er voor lange tijd uit zouden liggen. Wederom: weet jij veel en je kan het aan niemand vragen. Dit soort geruchten geloofden mensen dus, aldus een gedupeerde Nigeriaan. Ook bouwen mensen gewoontes op die even niet konden. Een andere gedupeerde Nigeriaan zegt dat diens oma altijd ’s avonds zou bellen als ze medicijnen nodig heeft, omdat zij niet kan onthouden welke ze moet nemen. Die had dus een groot probleem gehad als dit tijdens de storing gebeurde.

Zaken doen

Vooral was het naar voor zaken doen. Nigeria kent een grote digitale hulplijn genaamd Mentally Aware Nigeria waar je 24 uur per dag terecht kunt voor noodgevallen of andere vormen van hulp. Deze service is populair en dus tegenwoordig vrij noodzakelijk, maar deze lag er dus ook uit door de Facebook storing. Ook wordt er veel zaken gedaan via WhatsApp. Een jonge onderneemster vertelt dat veel mensen webshops hebben op WhatsApp, aangezien je daar nu een hele virtuele catalogus kan maken waar mensen je direct berichten kunnen sturen voor orders. Wanneer er een dergelijke storing is, ligt ook dat eruit en kun je niks verkopen. Klinkt als een big deal, even zes uur geen orders kunnen aannemen, maar als je niet zeker weet hoe lang het duurt en niemand kunt bellen of appen om te vragen wat er aan de hand is, weet je ook niet hoe lang het gaat duren. De storing maakte op harde manier duidelijk hoe afhankelijk het land is van Facebook apps.

Gevaarlijk

Dat is dus aardig gevaarlijk, of in ieder geval zorgwekkend. Het opent de vraag hoe riskant het is om alles maar aan Facebook en WhatsApp over te laten voor een heel land en hoe je kunt voorkomen dat alles er tegelijkertijd uit ligt. Het zorgt er in ieder geval voor dat er momenteel in Nigeria alternatieven worden bekeken. Berichten versturen via Telegram of Signal, bijvoorbeeld. (via Wired)