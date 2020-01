Hoe diamant het vouwbare smartphone-concept kan redden

Vouwbare smartphones zoals de Samsung Glalaxy Fold missen één ding om levensvatbaar te zijn: diamanten.





Hoewel we dit jaar een hele vloot aan nieuwe opvouwbare smartphones verwachten mag gezegd worden dat de eerste generatie, geleid door de fragiele Samsung Galaxy Fold, een beetje een flop was. Dat gaat misschien ook wel met de tweede generatie gebeuren, tenzij er diamanten in de mix gegooid worden.

De grootste bottleneck voor opvouwbare schermen is op dit moment het display. Fabrikanten moeten enerzijds een sterk, weerbaar scherm produceren dat ook helemaal dubbelgevouwen kan worden. Dat ogenschijnlijke paradox kan opgelost worden met een speciaal van diamanten gemaakt materiaal.

Althans, dat zegt de CEO van Miraj Diamond Glass tegen CNET tijdens de afgelopen CES. En het klinkt ontzettend logisch. Wanneer je een toestel met een flexibel scherm en een (nota bene deels verwijderbare) plastic bovenlaag uitbrengt, dan voldoe je aan de flexibiliteit-eis, maar wordt het ding ontzettend fragiel.

Door middel van nano-diamanten kan aan beide eisen voldaan worden. De in een lab gecreëerde mini-diamanten kunnen met een dikte van 100 nanometer (1/10.000ste van een haar) op een laag gespoten worden. De coating is flinterdun maar uitzonderlijk sterk.

En deze coating lijkt het antwoord voor vouwbare smartphones. Want als de Galaxy Fold letterlijk na één dag kapot kan gaan, dan is er toch iets mis met het huidige recept. De grootste keerzijde van het diamanten coating-proces is het materiaal zelf; het is natuurlijk ontzettend duur.

Nu zijn diamanten zowel veel minder zeldzaam dan je zou denken en kunnen de uitzonderlijk harde edelstenen gewoon in een lab gemaakt worden. Toch is een microscopisch dun laagje diamant altijd een stuk kostbaarder dan, zeg, een laagje plastic. Voeg daar de toch al zo stevige prijs van een flexibele smartphone aan toe en je hebt een iets weerbaardere, doch nog steeds peperdure luxe gadget.

Althans, dat zou je denken. Volgens Miraj Diamond Glass zou een coating van het buigbare, extreem sterke materiaal net zo veel kosten als een laagje Gorilla Glass. Je weet wel, dat stukje keiharde glas dat op zo’n beetje alle grote smartphones aanwezig is.

Of het nou Corning met hun Gorilla Glass is, of Miraj Diamond Glass met hun diamantenglas, flexibele smartphones zijn er voorlopig nog niet. De twee bedrijven zijn allebei nog niet klaar voor massaproductie van hun nieuwste uitvinding in 2020, dus de kans dat je dit jaar al een tweede generatie vouwbare smartphones ziet is zeer klein.

Bron: CNET

Lees ook: Smartphone met diamantglas: nieuwe trend of gimmick?