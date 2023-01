Hoe duurzaam is een elektrische fiets?

Eén van de bekendste en meest verkochte Nederlandse fietsenmerken, Sparta, bracht in 1998 de eerste elektrische fiets op de markt. Naar schatting reden er in 2012 een miljoen aan elektrische fietsen. In 2022 is dit aantal ongeveer verdrievoudigd. Van het totaal aantal verkochte fietsen is 70% van de omzet afkomstig van de verkoop van een elektrische fiets.

Zoals vaker met nieuwe technologieën, is het ook bij de e-bike de vraag: wordt de oplossing niet juist een probleem? Daarbij kun je je afvragen hoe duurzaam een elektrische fiets is. In deze blog lees je alles over de duurzaamheid van de elektrische fiets.

CO2-uitstoot e-bike

Een groot pluspunt van de elektrische fiets is dat deze geen schadelijke CO2-uitstoot. CO2 warmt de aarde op. Als gevolg hiervan krijgen we te maken met allerlei klimaatveranderingen. Denk bijvoorbeeld aan de zeespiegelstijging en extremer weer. Dit hebben wij afgelopen jaar al gemerkt aan de twee hittegolven. Zeker wanneer je je auto vervangt door de elektrische fiets, wordt er een hoop aan schadelijke uitlaatgassen bespaard.

Wel moet de accu van je elektrische fiets worden opgeladen. Hiervoor wordt vooral gebruik gemaakt van de zogenoemde grijze stroom. Echter, dit verbruik om je accu op te laden is minimaal. In vergelijking met de gemiddelde personenauto slechts 3%.

Vervangend effect valt over te discussiëren

Volgens onderzoeker aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Mathijs de Haas, hangen de voordelen van de elektrische fiets vooral af van het effect van de e-bike. Vervangt de elektrische fiets, de auto of de normale fiets? Als bijvoorbeeld scholieren de elektrische fiets nemen in plaats van de ‘normale’ fiets, is de ecologische voetafdruk juist weer groter.

Op lange termijn winstgevend

In de afgelopen jaren lijkt er een verandering te zijn in het vervangingseffect van de e-bike. Je ziet steeds vaker werkende mensen een elektrische fiets aanschaffen. Ook onder jongeren neemt de populariteit toe. Bij een deel van de groep werkenden wordt de e-bike gekozen als vervanging van de auto. Dit lijkt hoopvol te zijn, aangezien het de werkenden en jongeren zijn die naar verwachting steeds vaker een e-bike zullen aanschaffen.

