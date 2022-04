Hoe een vliegtuigmaatschappij de metaverse gaat gebruiken  

Deze vliegtuigmaatschappij gaat de metaverse gebruiken voor haar personeel en klanten, door onder andere NFT’s in te zetten.

We hebben het hier over Emirates. Deze vliegtuigmaatschappij heeft plannen aangekondigd om non-fungible tokens (NFT) en ervaringen in de metaverse te lanceren voor zijn werknemers en klanten. De lancering sluit aan bij de initiatieven op het gebied van digitale economie en virtuele activa van de Verenigde Arabische Emiraten.

De metaverse en een vliegtuigmaatschappij

Rare combi? Zou je denken ja, maar toch gaan ze het doen. Emirates heeft gezegd dat het binnenkort non-fungible tokens (NFT) en “spannende ervaringen in de metaverse” zal lanceren. Dit voor zowel zijn klanten als zijn werknemers. Volgens de maatschappij sluit de stap aan bij de vooruitgang in de digitale economie van de VAE. En bij de initiatieven op het gebied van virtuele activa van het land.

De vliegtuigmaatschappij valt namelijk onder dit land. In een onlangs vrijgegeven verklaring suggereerde het bedrijf dat het werk aan de eerste projecten al in gang is gezet. Dit met de “lancering die in de komende maanden wordt verwacht”. De voorzitter en CEO van het vliegtuig, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, maakte een opmerking over de NFT-plannen van Emirates. Hij wees op de geschiedenis van zijn bedrijf in het omarmen van geavanceerde technologieën.

Visie

Al Maktoum deelde ook wat Emirates hoopt te bereiken met de lancering van de NFT’s. Hij zei: We zijn enthousiast over de kansen in de digitale ruimte van de toekomst. En doen een aanzienlijke investering, om producten en diensten te ontwikkelen met behulp van geavanceerde technologieën die zullen zorgen voor omzet, merkervaring en zakelijke efficiëntie.