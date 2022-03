Hoe ervoor zorgen dat je telefoon niet alles opneemt

Als je niet oppast kunnen ‘assistenten’ zoals Siri al je gesprekken opnemen. Lees hier hoe je kan voorkomen dat je telefoon niet alles opneemt.

Dit soort digitale assistenten zijn natuurlijk harstikke handig als je iets zou willen opzoeken. Maar zelfs de grootste technologiebedrijven blijven struikelen als het gaat om het beschermen van gebruikersgegevens.

Telefoon die niet alles opneemt

Wel zo fijn ja, dat je telefoon niet alles opneemt met ‘assistenten’. We hebben het hier over de drie belangrijkste digitale assistenten. Namelijk Google Assistant (op Android en iOS), Siri (op iOS) en Amazon Alexa (op Android en iOS). Het proces op je telefoon kan enigszins verschillen, maar de opties zouden niet al te moeilijk te vinden moeten zijn.

Google

Bij Google Assistent is het makkelijk aan te passen. Als je je niet op je gemak voelt met je Android-telefoon die altijd luistert naar een “hey Google” -opdracht, ga dan naar Instellingen. En kies Google, Instellingen voor Google-apps. Ga dan naar Zoeken, Assistent en Google Assistent. Selecteer Hey Google & Voice Match en draai uit de Hey Google-tuimelschakelaar onder de kop Dit apparaat.

Tik op hetzelfde scherm op de drie stippen (rechtsboven). Ga vervolgens naar de Google-activiteitenknoppen. Het volgende scherm dat je ziet, toont Web- en app-activiteit bovenaan. Dit is alles wat Google over je bijhoudt. Je kunt dit volledig uitschakelen via de knop Uitschakelen. Maar het stopt met het opnemen van alles in alle Google-apps, niet alleen in de Google Assistent.

Siri

Als je niet wilt dat je iPhone constant luistert naar de opdracht “hey Siri”, kun je Instellingen openen. Op Siri tikken en de tuimelschakelaar Luisteren naar “Hey Siri” uitschakelen. Kies Siri en zoeken in Instellingen en tik vervolgens op Siri- en dicteergeschiedenis. Hier kun je Siri- en dicteergeschiedenis verwijderen kiezen. Dit om elk spoor van je Siri-geschiedenis van de servers van Apple te verwijderen.

Alexa

Alexa is niet zo nauw geïntegreerd in telefoons als Google Assistant en Siri, maar het zal nog steeds opnames van je spraakopdrachten bewaren. Als je dit niet zou willen, kun je het uitschakelen via de Alexa-app voor Android of iOS. Tik op het voorscherm van de app op Meer, Instellingen en Alexa Privacy. Als je vervolgens Stemgeschiedenis bekijken kiest, kun je records zien die Alexa heeft. Deze kan je dan uitzetten.