Hoe feestelijk is de kerstverlichting voor onze portemonnee?

Gloeilampen verbruiken meer energie dan bijvoorbeeld ledlampjes. Op deze manier bespaar je wel 8 keer minder energie. Handig om te weten voor de kerstmaand die bijna weer voor de deur staat.

De feestdagen komen dichterbij! Het is nog even afwachten of we dit jaar met de kerst ook weer de over-the-top voortuinen tegenkomen vol met kerstverlichting. Hoe feestelijk de kerstverlichting wordt voor je portemonnee, lees je in dit artikel.

Afweging welke lampjes je gebruikt

Een kerstsnoer met 20 lampjes, een kerstster als piek of een lichtslang van 15 meter? Als je de gloeilampjes van je kerstverlichting een paar uur per dag aanzet voor de sfeer (in plaats van de hele dag), kun je ook op deze manier besparen. Toch blijkt het in de praktijk tegen te vallen: kerstverlichting uitzetten wordt nogal eens vergeten.

Zet daarom bijvoorbeeld een timer op je kerstverlichting. Dit kan je al snel een aantal euro schelen. Vervang je de gloeilampen ook nog voor ledverlichting? Dan verbruik je helemaal minder.

Wat kost kerstverlichting voor jou?

Wil je zelf een berekening maken van het verbruik van je kerstverlichting? Momenteel kost een kilowattuur aan stroom zo’n 0,895 euro. Als je bijvoorbeeld kerstverlichting hebt met 10 oude kerstlampen, verbruik je in een uur 10 á 15 watt per uur. Heb je led verlichting met hetzelfde aantal kerstlampen? Dan verbruik je gemiddeld 1 tot 4 watt.

Hoe zit dat met kerstverlichting in winkelcentra?

Ook de ondernemers hadden dit jaar de vraag: komt er nog kerstverlichting, met de huidige energieprijzen? In bijvoorbeeld Nijmegen wordt de verlichting elf in plaats van dertien weken aangezet in winkelcentra. Groningen heeft ervoor gekozen om de kerstverlichting korter aan te doen. De meeste steden nemen dit voorbeeld over. De lampjes gaan minder lang aan om energie te besparen, maar dat ze aan gaan is wel een feit.