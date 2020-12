Hoe geheime bedrijven advertenties gebruiken om jou te vinden - Apparata

Forbes toont aan hoe mysterieuze bedrijven veilingen van advertenties misbruiken om jouw data én locatie te achterhalen.

Journalistiek platform Forbes ontdekt een geniepige manier waarop mysterieuze bedrijven advertenties gebruiken om alles over jou te weten te komen. Het artikel draait om een Israëlisch bedrijf genaamd ‘Bsightful’ dat briljant gebruik zou maken van advertenties. Maar niet om gepaste producten te verkopen, maar simpelweg om geld met je data te verdienen. Zo werkt het.

Advertenties als dekmantel

Forbes ontdekt een interessant bedrijf onder de naam Bsightful, dat een sluwe manier van geld verdienen heeft gevonden. Door middel van het aanbieden van nepadvertenties kunnen ze al jouw gegevens achterhalen en die aan de hoogste bieder doorverkopen.

Het gaat allemaal via geautomatiseerde advertentieveilingen. Het bedrijf zou een Demand Side Platform (DSP) opgezet hebben. Hier komen websites naartoe om te laten zien waar ze advertentieruimte kunnen aanbieden. Daarvoor leveren ze data van hun gebruikers om aan te geven wie er op hun website komt.

Zo weten adverteerders wie ze via de website kunnen aanspreken. Vervolgens kunnen adverteerders via deze DSP platformen hun reclame aanbieden aan de websites. Maar die adverteerders bestaan in dit geval niet, dat is Bsightful zelf. Zo nu en dan brengen ze een neppe advertentie uit om niet op te vallen.

Maar eigenlijk harken ze gewoon de data van gebruikers binnen, aangeleverd door welwillende websites zelf. Het doel van zo’n DSP is dan ook om zoveel mogelijk websites binnen te halen met de belofte van advertenties.

Wat maakt het uit?

Nu weten we uit ervaring dat weinig mensen écht geïnteresseerd zijn in hun privacy en data. Er gebeuren zoveel lugubere dingen met je data dat het weinig mensen zal choqueren.

In dit geval is het daarentegen weldegelijk zorgwekkend. Een bedrijf als Bsightful kan met talloze databronnen een compleet plaatje van jou opstellen. Dat verkopen ze vervolgens vrolijk door aan anderen. Zo zouden ze volgens het medium je locatie tot op een meter nauwkeurig kunnen achterhalen.

Hoe voorkom je dit gerommel dan? Wees opmerkzaam bij het toestemming geven voor het verzamelen van je data. Tegelijkertijd kun je op shady websites een adblocker gebruiken. Uiteindelijk is het wel altijd lastig om je te wapenen tegen deze geavanceerde, grotendeels geautomatiseerde vormen van smeerlapperij!

Oh, en websites als Apparata kunnen gratis nieuws leveren op basis van advertentie-inkomsten, dus whitelist ons in elk geval wel!

