Hoe GTA V een stukje minder controversieel werd

Rockstar Games heeft voor de vernieuwde versie van GTA V wat maatregelen genomen om op een bepaald gebied een stuk minder controversieel te worden.

Om optimaal te kunnen genieten van de games in de Grand Theft Auto-serie, moet je tegen een stootje kunnen. Er staat veel geweld centraal en je kunt je karakter de meest brute misdaden laten plegen. Naast een hele hoop zaken die op zijn minst wel eens tegen wat heilige huisjes aantrappen. Dat laatste is op een bepaald gebied aardig aangepakt.

Transfobie in GTA V

In de nieuwste ‘remastered’ versie van GTA V zijn namelijk wat dingen weggehaald onder druk van kritiek op transfobie in de game. Het bekendste voorbeeld daarvan is een nachtclub specifiek gericht op transgenders en travestieten, waar ook NPC’s (Non Playable Characters) bij horen. Zoals met elke NPC kun je deze aanvallen en dus ook ombrengen, maar er is een steeds grotere groep mensen die vindt dat dit anno 2022 niet meer kan.

Ergens zou je zeggen dat het voor de LGBTQIA+ community een goede stap is dat transgender personen gerepresenteerd worden in een game, maar het omgekeerde gebeurt. De karakters zouden te ‘over de top’ transgender zijn en te ridicuul eruit zien: alsof Rockstar Games deze transgender personen juist op de hak neemt (wat gezien de natuur van GTA niet ondenkbaar is). Een schrijfster op Kotaku kaartte al aan dat er streamers en YouTubers zijn die expres deze transgender NPC’s aanvallen en vermoorden om een statement te maken tegen transgenders. Het devies vanuit dit stuk op Kotaku luidde dan ook: kap met die onzin.

Rockstar Games helpt

Dat is dan ook gebeurd. Voor de remastered-versie zijn de transgender NPC’s verwijderd. Ze bestaan nog in de spelbestanden, maar je gaat ze niet meer willekeurig op straat tegenkomen. Ook zou er een reclameposter verwijderd zijn waarop een ’transgender’ actiefiguur wordt afgebeeld met de tekst ‘met verwisselbare genitalia’. Het zijn allemaal stappen die Rockstar Games heeft ondernomen om transfobie in GTA V te verminderen. Iedereen moet zich natuurlijk welkom voelen in de game.

Zo houdt Rockstar Games GTA V toch een beetje actueel wat betreft stereotypes en representatie. Waar transfobie tijdens de release van GTA V in 2013 nog niet zo heftig aangepakt werd als in 2022, moet je soms schakelen. In ieder geval ga je geen transfobie-opwekkende symbolen en karakters meer vinden in het spel. (via ARS Technica)