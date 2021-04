Hoe het Apple- event vanavond te volgen - Apparata

Afbeelding via Apple

Vanavond is het Apple event ‘Spring Loaded’, waar allerlei nieuwe producten worden aangekondigd. Lees hier hoe je dit event kan volgen.

Apple staat bekend om haar evenementen. We kunnen allemaal de presentaties van Steve Jobs nog wel herinneren, waar hij allemaal innovatieve producten lanceerden. Dat waren nog eens tijden. Vanavond organiseert Apple haar eerste evenement van het jaar. Dat zal, zoals eerder al bekend was, digitaal zijn. Dit omdat het coronavirus niet toe laat dit fysiek te doen.

Hoe het Apple event volgen?

Iedereen kan het event volgen via het internet. Om 19.00 uur zal de start zijn via de eigen website van Apple of via het YouTube- kanaal.

Wat te verwachten?

Elk evenement van Apple heeft talloze nieuwtjes. Dit keer dus ook. Het evenement heet ‘Spring Loaded’. De avond zal naar alle waarschijnlijkheid hoofdzakelijk in het teken staan van de iPad Pro en AirTags- trackers.

De iPads worden naar verwachting zonder een grote ontwerpwijziging gepresenteerd. De apparaten worden aangedreven door een nieuwere versie van de ARM- gebaseerde M1- chip. Ook zal Apple in ieder geval een Mini LED- scherm toevoegen op het 12,9 inch- model. Dit om de helderheid en de kijkhoeken te optimaliseren. De nieuwe versie van de iPad Pro zal tevens een Thunderbolt-poort krijgen, naast een USB- C poort. Door deze nieuwe poort kan je makkelijker monitoren en harde schrijven aansluiten.

De langverwachte AirTags- trackers gaan vanavond het levenslicht zien. De item- trackers hebben we al meerdere keren langs zien komen. Analisten hebben het hier al weken over. Het lijkt erop dat vanavond de officiële lancering zal plaatsvinden.

Verder verwachten we nieuws over nieuwe accessoires voor de iPhone. Maar ook nieuwe kleuren voor de iMac’s en wellicht een vernieuwde Apple pencil. Het lijkt erop dat het een avond bomvol updates en nieuwe producten zal zijn. We gaan er voor zitten! Vanavond om 19.00 uur.