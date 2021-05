Hoe het gigantische Microsoft vermogen van de Gates te verdelen - Apparata

Jammer, maar helaas. Het power couple Bill en Melinda Gates gaan scheiden. Scheidingen komen vaker voor, maar nu moet er een enorm vermogen verdeeld worden.

Na 27 jaar komt er een einde aan het huwelijk. Het invloedrijke koppel heeft de leiding over de grootste particuliere stichting, waarmee miljarden worden weggegeven. Ook zit het echtpaar Gates op een enorm vermogen dat verdeeld moet gaan worden.

Scheiding van de Gates

Het huwelijk is “onherstelbaar verbroken”, aldus het paar in de echtscheidingsaanvraag. Ze hebben aangegeven dat ze allebei zich blijven inzetten voor de The Bill and Melinda Gates Foundation om de strategieën van de stichting vorm te geven en de richting van de organisatie te bepalen. Maar nu, hoe gaat het koppel de poen verdelen? Het is volgens Forbes onduidelijk hoe het paar hun bezittingen zal verdelen of dat ze een huwelijkscontract hebben ondertekend, maar vanwege de enorme omvang van hun fortuin zal de splitsing waarschijnlijk een van de grootste echtscheidingsregelingen in de geschiedenis zijn.

Bill kennen we natuurlijk als medeoprichter van Microsoft in 1975. Hij is op dit moment een goede $130,5 miljard waard. Dit maakt hem de vierde rijkste persoon op aarde. Overigens, Bill werd voor het eerst de rijkste persoon in 1995, toen had hij ‘maar’ $12,9 miljard. Een jaar eerder trouwde hij met Melinda.

Vermogen Gates verdelen

Het koppel vraagt nu aan de rechtbank om hun activa eerlijk te verdelen op basis van het scheidingscontract. Of er een huwelijkscontract is, dat is onbekend. Als er geen afspraken zijn gemaakt, dan betekent dit dat alle activa dat verworven is tijdens het huwelijk van allebei is. Maar zoals vaker gebruikelijk bij deze scheidingen, kan het koppel overeenkomen om hun activa te verdelen op een manier die ‘rechtvaardig en billijk’ is, wat kan resulteren in schikkingen die niet 50/50 hoeven te zijn. Dit om verder gezeur te voorkomen. En of je nou $40 miljard hebt of $60 miljard, je gaat je uitgavenpatroon toch niet aanpassen. Toch?