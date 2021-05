Hoe interessant is de AirTag voor Apple-klanten eigenlijk? - Apparata

Zijn bestaande klanten van Apple gecharmeerd van de AirTag, of moet de Amerikaanse techgigant het vooral hebben van nieuwe klanten?

Tile is er al jaren, Samsung heeft ze ook en nu stapt Apple in de game van trackers. Laatstgenoemde heeft het voordeel dat opeens alle iOS-apparaten dienen als versterkers. Daarmee heeft Apple in één klap een mega netwerk voor de AirTag in handen. En dat maakt ze zo interessant ten opzichte van de concurrentie.

Er is veel te doen om de AirTag, zo hebben sommigen vraagtekens omtrent de privacy. Is het echt zo goed geregeld zoals Apple claimt? Desalniettemin heeft Apple enorm veel aandacht te pakken met de AirTag. De kans is dus klein dat dit product gaat floppen.

In een onderzoek van SellCell komt naar voren dat 60 procent van Apple klanten overwegen een AirTag aan te schaffen. Men geeft diverse redenen aan waarom ze de AirTag zo interessant vinden. Bijvoorbeeld de betrouwbaarheid via het Find My Network is een factor. Ook waar voor je geld en goede privacy voorwaarden (waar niet iedereen fan van is) zijn redenen voor de ondervraagden om AirTags te kopen.

Kortom, de loyaliteit onder Apple-klanten is zoals altijd groot. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 3000 iPhone– en iPad-bezitters in de leeftijd van 18 jaar of ouder, woonachtig in de Verenigde Staten.