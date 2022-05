Hoe je de goedkoopste vluchten op internet kunt vinden

Vliegen is duur. Wij hebben de beste tools om goedkope vluchten te vinden op internet op een rijtje gezet.

Volgens de milieu lobbyisten moeten we minder gaan vliegen. Uit cijfers blijkt dat niet en we vliegen er nog steeds op uit. Echter, vliegen is niet goedkoop. Als het gaat om het vinden van de juiste vluchten, zijn de kosten voor de meesten van ons een belangrijke factor. Er zijn bepaalde tips en trucs die je moet weten om de beste deals te vinden.

Goedkoopste vluchten

Luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld werken volgens een complex en steeds veranderend schema. Soms kan je wat geld besparen door vluchten van verschillende bedrijven te combineren. Het hangt ervan af wanneer en waar je heen gaat. Tevens kan het zijn dat je daardoor langer moet reizen, maar er zijn besparingen als je weet waar je ze moet zoeken.

Een van de manieren om meer waarde uit een reis te halen, is door van een tussenstop een langer verblijf te maken. Als je toch twee vluchten met elkaar moet verbinden om de door je gekozen bestemming te bereiken, waarom zou je er dan niet het beste van maken?

Zoekmachines

Oké, langer reizen is dus geen probleem. Verschillende populaire vluchtzoekmachines kunnen je hier helpen, maar het is ook de moeite waard om rechtstreeks contact op te nemen met luchtvaartmaatschappijen. Neem bijvoorbeeld Icelandair, dat een speciale aanbieding heeft voor tussenstops: wanneer je trans-Atlantisch vliegt met de luchtvaartmaatschappij naar elke bestemming, kan je zonder extra kosten een vakantie van 1 tot 7 dagen in IJsland toevoegen.

Er is niet echt een goedkoopste tijd om te boeken bij luchtvaartmaatschappijen of om bestemmingen te zoeken. En het kan moeilijk zijn om te weten of je zo vroeg of zo laat mogelijk moet boeken om de goedkoopste deal te krijgen. Skyscanner is een van de beste zoekmachines voor vluchten op internet. Deze site laat je zien hoe prijzen voor reizen in bepaalde maanden variëren.