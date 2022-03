Hoe je gênante foto’s verbergen op Google Foto’s

Doe het! Gebruik deze tips om je foto’s te verbergen op Google Foto’s die niet in het openbaar terecht mogen komen.

Jep, we doen het allemaal wel eens. Even een gênante foto maken en deze niet goed archiveren in Google Foto’s. Dronken op de stoep liggen of flirten met je oude ex. Foto’s daarvan die niet op straat mogen te komen liggen.

Foto’s verbergen Google Foto’s

Fotografie kan een gevaarlijke hobby zijn- vraag het maar meerdere beroemdheden. Natuurlijk kan je dit voorkomen door de foto’s te verwijderen. Maar eigenlijk heb je ze gemaakt om te bewaren. Gelukkig zijn er manieren om de risico’s te verminderen, terwijl je de foto’s kunt bewaren. Niet minder dan 1 miljard mensen gebruiken Google Foto’s. Grote kans dus dat jouw foto’s daar ook worden opgeslagen.

Items in je vergrendelde map zijn verborgen voor het fotoraster, herinneringen, zoeken en albums. Ze zijn ook onzichtbaar voor andere apps op je apparaat die toegang hebben tot je afbeeldingen en video’s. Ideaal dus!

Zo doen

Oké, je moet dus gebruik maken van de vergrendelde map. Stel deze eerst in. Open de Google Foto’s-app op je apparaat. Je hebt Android 6 of hoger nodig om de functie te gebruiken.

Ga naar Bibliotheek > Hulpprogramma’s > Vergrendelde map. Daar kun je de map instellen. Volg vervolgens de instructies om je apparaat te ontgrendelen. Open Google Foto’s en selecteer de foto’s en video’s die je in je vergrendelde map wilt plaatsen. Klik op de driepuntjes rechtsboven in het venster en klik op verplaatsen. Houd er rekening mee dat cloudback-ups van deze inhoud worden verwijderd. En dit is het, meer hoef je niet te doen.