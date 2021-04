Hoe je Horizon Zero Dawn voor PS4 en PS5 gratis kunt downloaden! - Apparata

Horizon Zero Dawn is nu gratis te downloaden. En andere spellen ook, maar wees er snel bij.

Sommige gamers beschouwen Horizon Zero Dawn als één van de beste spellen ooit. Het spel is nu gratis te downloaden als onderdeel van het Play at Home- initiatief. Dit om gamers te vermaken, terwijl ze thuis blijven en zodoende het coronavirus niet (verder) verspreiden of het virus op te lopen. Het spel is gratis te downloaden op de PS4 en PS5 tot 14 mei aanstaande.

Horizon Zero Dawn

Het spel werd in 2017 uitgebracht en was direct een succes. Het spel heeft visueel verbluffende scenes en je kan uren spelen zonder verveeld te raken. Het verhaal van de game gaat over een jonge jager genaamd Aloy in de 31e eeuw. De jager zoekt de geheimen achter haar verleden en vecht tegen robotwezens die de planeet aarde hebben overgenomen. Een avontuur dat je zeker zal boeien in deze tijd waar je veel thuis moet blijven. Nu is Horizon Zero Dawn gratis te downloaden.

Downloaden

Om de game te downloaden heb je een PSN- account nodig. Het aanmelden is gratis en je hebt geen Playstation Plus- abonnement hiervoor nodig. Dat is wel zo prettig!

Log verder in, ga naar de Playstation Store en zoek het spel om te downloaden. Zo simpel is het. Ook al heb je niet de intentie om het spel binnenkort te spelen, het is toch handig om het te downloaden. Dit omdat de game in je bezit blijft en aan je catalogus wordt toegevoegd.

Het spel gaat je uren plezier opleveren. Later dit jaar komt er ook nog eens een vervolg op het spel. Uiteraard zal dit spel vermoedelijk niet gratis zijn. Wat wel gratis is, zijn de onderstaande spellen die ook op dezelfde manier te downloaden zijn tot 23 april. Wees er dus snel bij.