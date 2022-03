Hoe je vieze AirPods eens goed schoonmaken

Ook je AirPods worden goor. Lees hier hoe je je vieze AirPods goed kan schoonmaken zonder ze te beschadigen.

Bedenk even hoe vaak je wel niet je AirPods in je oren stopt. En bedenk dan eens hoe vaak je ze eigenlijk (niet) schoonmaakt. Jep, dat is best confronterend. Daarom vertellen we je hoe je het beste je AirPods kan schoonmaken.

Vieze AirPods schoonmaken

Hoe je dit doet is afhankelijk van welke oordopjes je hebt. Ze zijn namelijk niet allemaal hetzelfde. Ten eerste zijn er draadloze oordopjes met verwijderbare siliconen (of plastic) oordopjes. Samsung verkoopt deze bijvoorbeeld. Maar er zijn ook verschillende modellen met een enkele solide behuizing, zoals de originele AirPods van Apple. De afneembare onderdelen zijn gemakkelijker diep te reinigen. Sterker nog, ze zijn ook vervangbaar en komen vaak mee in de originele doos. Voor deze onderdelen die niet elektrisch zijn kan je gewoon zeepsop gebruiken.

Oké, dan gaan we ze nu schoonmaken. Haal alle afneembare onderdelen eraf en maak die zoals hierboven beschreven schoon. Apple zegt dat je “70 procent isopropylalcoholdoekje, 75 procent ethylalcoholdoekje of ontsmettingsdoekjes” kunt gebruiken om de buitenkant van de draadloze hoofdtelefoons schoon te maken, maar adviseert dat je geen natte doekjes moet gebruiken op de luidsprekergaasdelen van de AirPods.

Dopjes

Verwijder de oordopjes en maak voorzichtig de binnenkant van elke knop met een wattenstaafje schoon. Eenmaal schoon, veeg de zijkanten van de tips af met een licht vochtige doek. De AirPods Pro hebben een gevoelig gaasmembraan, waardoor ze gemakkelijker schoon te maken zijn dan membranen op de koptelefoon zelf. Maar pas op, ze zijn ook kwetsbaarder. Apple adviseert zelf om de tips af te spoelen met water (niet onder kraan houden), maar gebruik er geen zeep of andere schoonmaakmiddelen op.

Laat ze goed drogen en zet ze daarna weer in elkaar. Nu kan je er weer een tijdje tegenaan!