Hoe kies je het beste CRM-systeem? - Apparata

Wil jij gebruik gaan maken van een CRM-systeem om zo eenvoudiger om te kunnen gaan met klanten? In dit artikel zullen we de software vergelijken van een aantal van deze CRM-systemen zodat jij een goede keuze kunt maken.

Wat is CRM?

CRM betekent Customer Relationship Management en is een software die belangrijke data opslaat om het klantencontact te optimaliseren. De term CRM wordt vaak gebruikt in relatie tot een software pakket waarmee je dit nog overzichtelijker kunt doen.

De term CRM zelf staat dus eigenlijk alleen voor de manier waarop een bedrijf of organisatie omgaat met klanten en met de relatie met deze klanten (relatiebeheer software) . Ook alle interactie tussen bestaande klanten en potentiële klanten valt onder de betekenis van CRM.

Wat is een CRM-systeem?

Maar dan heb je nog geen antwoord op wat de CRM Systeem betekenis is. Bij een CRM-systeem kun je het bovenste proces uitvoeren in een deels geautomatiseerd computerprogramma.

Zo is het voor bedrijven nog gemakkelijker om de relaties met hun klanten te verbeteren en goed te onderhouden. In een CRM-systeem verwerk je klantgegevens en onderhoud je contact door vanuit het systeem berichten te versturen.

Een CRM-systeem houdt al het klantcontact ook bij, zo weet je wanneer er telefoongesprekken gevoerd zijn of er mailcontact is geweest. Op basis van de contactmomenten houdt het CRM-systeem ook bij wanneer er weer contact met een bepaalde klant opgenomen moet worden.

Het CRM-systeem zorgt ervoor dat alle informatie over klantcontact ook beschikbaar is voor het hele bedrijf. Zo voorkom je bijvoorbeeld meerdere keren contact op te nemen met een klant over hetzelfde onderwerp.

Functies van CRM Software

CRM Software kan ingezet worden om het klantencontact te optimaliseren. CRM Software kan dus een positieve bijdrage leveren aan bedrijven die de ervaring van hun klanten willen verbeteren. CRM Software is erg breed inzetbaar maar hierdoor is het lastig om een keuze te maken uit de verschillende pakketten.

Een aantal van de functies die de meeste CRM systemen hebben zijn natuurlijk het beheren van contacten en leads zodat je klanten goed kan contacteren en iedereen weet welk contact er al is met een bepaalde klant. Daarnaast kan een CRM systeem een prognose maken van de sales.

Zo kunnen salesmanager in het CRM systeem goed zien welke kant het op gaat met de sales en achter welke leads ze wel of juist niet aan moeten. Er zijn ook andere gegevens beschikbaar in het systeem die zorgen voor een dashboard vol met informatie.

Tot slot zijn er in de meeste CRM systemen mogelijkheden om ook binnen het bedrijf via dat systeem te communiceren. Zo kun je vaak E-mail servers integreren in het systeem of gebruik maken van een chatfunctie.

Welke CRM Software is voor jou geschikt?

Om te bepalen welk CRM systeem het meest geschikt is voor jouw situatie moet je een aantal keuzes maken. Er zijn inmiddels veel CRM software systemen op de markt en daardoor zijn er ook een aantal keuzes in hoe de software te gebruiken is.

Kijk eerst naar wat je uiteindelijk wilt uit een CRM-systeem. Je verdiept je vast niet voor niets in deze systemen dus er is iets in het klantcontact dat je graag wilt verbeteren, je koopt een CRM-systeem niet om magisch nieuwe klanten te werven, maar om het proces in je eigen bedrijf te verbeteren.

Wil jij nu verschillende software vergelijken? Lees dan snel ons artikel over de beste CRM Software pakketten.

Bij een CRM Systeem kiezen is de eerste keuze die je hebt of je een CRM systeem in de cloud wilt gebruiken of een CRM systeem dat op je eigen database draait. Vooral bedrijven waar weinig technische kennis aanwezig is kunnen beter kiezen voor de CRM systemen die alles in de cloud verwerken, daar zitten lagere kosten aan, zijn makkelijker te gebruiken en hoef je niet meer zelf naar om te kijken op IT-gebied.

Je werkt natuurlijk binnen je bedrijf al met een groot aantal computer of smartphone applicaties om gegevens bij te houden of met elkaar te communiceren. Bij het CRM Systeem kiezen moet je goed kijken naar welke CRM software de door jouw gebruikte applicaties kan integreren, zo is het nog makkelijker werken met het systeem.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat je bij veel CRM software eerst gebruik kunt maken van een gratis demo versie om de software eerst uit te proberen. Zo weet je voordat je de investering gaat doen al het een en ander over de software en hoe deze werkt.

Wil je liever helemaal niks betalen voor je CRM software? Lees dan snel ons artikel over gratis CRM.

