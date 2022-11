Hoe lang zal de cryptowinter nog aanhouden?

Op dit moment ziet het er niet zo hoopvol uit voor liefhebbers van Bitcoin en andere crypto’s. Na de flinke koersval, bewegen de koers zich rond een laag plateau. Is deze cryptowinter tijdelijk of wordt dit een ijstijd op cryptogebied?

Crypto’s toch wel afhankelijk van de rest van de markt

In de jaren hiervoor zagen beleggers crypto vaak als een veilige hedge tegen schommelingen op de aandelenbeurs, omdat de koers van crypto daar redelijk onafhankelijk van lijkt te zijn. Schijn bedriegt echter. Het wordt nu steeds meer duidelijk dat er wel degelijk een relatie is tussen de koers van crypto die van de rest van de beurs. De nauwste correlatie, volgens analisten, kan je vinden tussen de koers van crypto en die van tech aandelen. En laat juist die aandelen degenen zijn die het meeste in koers zijn gedaald.

Wat zeggen de crypto fundamentals over de cryptowinter?

Voor crypto’s geldt hetzelfde als voor andere valuta: heel belangrijk is de dekking en de vraag. Fiat valuta, zoals de euro en de dollar, worden gedekt door schulden. Hoe hoger de Centrale Bank de rente maakt, hoe meer vraag er naar deze valuta komt en hoe hoger de koers stijgt. Bij crypto valuta wisselt het mechanisme waardoor ze schaars zijn.

Bij Bitcoin is de beperkende factor de energieverslindende bewerkingen die nodig zijn om bitcoins te mijnen. Gezien de structureel hogere energieprijzen zou dit in theorie op termijn op een hogere bitcoin koers moeten neerkomen. In de meeste landen liggen nu de kosten om Bitcoin te mijnen boven de koers van rond de € 20.000. Veel lager dan dat zal de koers dan ook niet dalen, tenzij er iets zeer ingrijpends gebeurt.

Wat voor nut heeft een coin?

Bij diverse altcoins zijn dit andere factoren, zoals de deflatie of wat je kan doen met de coins. Dit is in dit geval natuurlijk het meest interessante, want er bestaan coins die een objectief nut hebben. Denk bijvoorbeeld aan Filecoin, waarmee je opslagcapaciteit kan kopen. Daar zal dus altijd wel vraag naar blijven, zolang er geen technisch beter alternatief voor deze coin komt. Die zijn er nu wel, waardoor de vraag verminderd is (de Filecoin heeft 90% van zijn waarde verloren).

Overheden hebben enorme invloed

Veel hangt ook af van wat de overheden doen. Bij overheden zijn anarchistische betaalsystemen niet erg geliefd, want controle over het geldsysteem is erg belangrijk voor de machtpositie van politici. Zo kan Justin Trudeau vrij eenvoudig alle bankrekeningen van politieke tegenstanders blokkeren, maar is dat met dit bitcoinrekeningen technisch onmogelijk zonder heel internet plat te gooien.

Op grotere schaal kunnen Centrale Banken een compleet land uit een bepaald valutasysteem gooien, zoals met Rusland gebeurd is na de inval in Oekraïne. Heb je een eigen bitcoin rekening, zoals veel Russen? Dan kan je nog steeds geld van en naar Rusland sturen en omwisselen van en naar roebels.

Cryptowinter, maar bitcoin houdt minimale waarde

Het lot van fiatvaluta, zoals de dollar en de euro, is sterk verbonden met die van de overheden die ze uitgeven. Als deze overheden wankelen, zoals Libanon in de afgelopen jaren en zoals eerder het geval was met bijvoorbeeld Argentinië, Afghannistan en Venezuela, is de fiat valuta ook niets meer waard. En stijgt de populariteit van crypto.

Ook landen die nu erg sterk lijken, zoals de Verenigde Staten, China en de Europese Unie, zijn hier natuurlijk niet immuun voor. Denk ook aan het scenario dat de digitale dollar en euro worden ingevoerd, waar een aantal mensen, waaronder ik, niet erg blij mee zijn. Wees daarom niet te bang voor de cryptowinter. Waardeloos worden zal Bitcoin niet. Daarvoor is Bitcoin domweg te nuttig In dit woelige decennium.