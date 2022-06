Hoe rijk wordt Kate Bush door Stranger Things 4?

Zangeres Kate Bush staat bovenaan in de hitlijsten met haar single “Running up that Hill” uit 1985 sinds het lied te horen is in Stranger Things 4. Hoe rijk wordt ze daar van?

Kate Bush bestormt de hitlijsten met haar 37 jaar oude hit “Running up that Hill”. Zo stond ze door Stranger Things 4 opeens op nummer 1 in de Billboard Global 200 en is het nummer wereldwijd het meest gestreamd in de maand juni. Niet slecht voor een nummer dat Kate uitbracht in de eighties.

“Running up that Hill” is een aantal keer te horen in dit seizoen van Stranger Things. Zo zien we het personage Max Mayfield (een rol van Sadie Sink) vluchten uit de ondersteboven wereld terwijl Kate Bush uit de speakers schalt.

Bovenaan de hitlijsten

Met als resultaat dus dat een hele nieuwe generatie de muziek van Kate Bush ontdekt. Ze stond opeens op nummer 1 in Noorwegen en Oostenrijk. In de Verenigde Staten heeft het nummer zelfs de top 5 gehaald met een nummer 4 notering. Zo hoog stond een single van Kate Bush nog nooit in de Amerikaanse hitlijsten.

Al dat succes legt haar natuurlijk geen windeieren. Ze heeft er niets voor hoeven doen, alleen 37 jaar wachten. Nu kan het geld dus binnenstromen. En dat doet het ook, want waar veel artiesten hun rechten verkopen om hun pensioen veilig te stellen, een eigen pretpark te bouwen of gewoon om hun verslaving te bekostigen, is Kate Bush nog altijd volledig eigenaar van haar eigen muziek.

Haar eigen platenlabel Noble & Brite is de rechtmatige eigenaar van de muziek en de lyrics. Alleen de distributie is in handen van een derde partij, de Warner Music Group. Die heeft zijn werk dus goed gedaan.

Wereldwijd 57 miljoen streams in één week

Dat betekent dat de zangeres de meerderheid van de royalties incasseert voor het gebruik en de streaming van “Running up that Hill”. Misschien wel meer dan 80 procent als de overeenkomst met Warner niet afwijkt van wat gebruikelijk is.

Begin juni haalde het nummer in één week tijd 57 miljoen streams wereldwijd alleen op Spotify. Dat alleen zou al goed zijn voor zo’n 200 duizend dollar aan royalty’s in één week tijd volgens musicbusinessworldwide.com.

Dat is dan exclusief andere muziek streamers en de digitale en fysieke verkoop van haar single. Vergeet ook de radio-airplay niet. Kate Bush staat als enige songwriter en uitvoerder op de credits dus die inkomsten zijn 100 procent voor haar. Plus natuurlijk wat Netflix nog heeft overgemaakt voor het gebruik van de track.

Kort en krachtig: Hoe rijk wordt Kate Bush door Stranger Things 4? Heel rijk. Al hoefden we waarschijnlijk al geen medelijden met haar te hebben. Vrijdag komt Stranger Things 4 vol 2 uit op Netflix en kan de geldkraan nog een beetje verder open.