Hoe smaakvol is deze sneeuwwitte Chromebook?

Weer eens wat anders dan zwart of grijs, deze Chromebook Flip C436 van Asus is zo wit als sneeuw.

Zeg ‘witte laptop’ en ondergetekende denkt meteen aan de witte Apple MacBooks van meer dan 10 jaar geleden. Anno 2020 is een compleet witte laptop niet meer zo heel gewoontjes. Wat dat betreft is deze Chromebook Flip C436 lekker opvallend, want de laptop is nu ook verkrijgbaar in -je voelt hem al aankomen- wit.

Deze Chromebook is momenteel de dunste en lichtste 14-inch Chromebook die je kunt kopen. Enkele belangrijke kenmerken van deze laptop zijn een tiende generatie Intel Core processor, 8GB werkgeheugen en 256 GB opslag. De Chromebook kwam al eerder uit in de kleur Transparent Silver.

Deze witte Chromebook van Asus in samenwerking met Google luistert officieel naar de naam Aerogel White. Het is niet alleen wit wat hier een rol speel. Door je kijkhoek richting de laptop aan te passen zijn er meerdere reflecties zichtbaar. Dat is vooral iets wat je in het echt moet zien, op de foto’s krijgen we die indruk niet.

De laptop heeft een NanoEdge-touchdisplay en weegt 1,1 kg. Andere zaken die je van deze Chromebook Flip C436 mag verwachten zijn onder andere een vingerafdruksensor, vier speakers en een USI-stylusondersteuning.

De Chromebook Flip C436 in Aerogel White is vanaf heden verkrijgbaar. Via de webshop van Asus, maar ook via Bol.com. Goedkoop is de laptop niet. Aan de Chromebook hangt een prijskaartje van 999 euro.