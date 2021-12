Hoe staat het met Playstation 5 voorraden?

De console is niet aan te slepen. Wij doen een rondje om te kijken hoe het staat met de Playstation 5 voorraden en of jij er een voor de kerst kan kopen.

De Playstation 5 (PS5) is nu een jaar uit. Sinds de lancering is de console bijna continue uitverkocht. Heb je er een, dan heb je veel geluk. Veel mensen wachten nog op de PS5 en staan op allerlei wachtlijsten van aanbieders. Overigens, de Xbox Series X is ook niet echt goed verkrijgbaar. Grote boosdoener is het blijvend chiptekort.

Playstation 5 voorraden

12 november 2021 kwam de nieuwe Xbox op de markt in ons land. Een week later volgde de Playstation. Allebei de consoles zijn gewoon lastig te kopen, alleen de minder sterke Xbox Series S is redelijk goed te verkrijgen.

Mediamarkt is een van de grootste aanbieders van consoles in ons land. Het bedrijf zegt pas enkele dagen voor de levering te weten wanneer de consoles op voorraad zijn. “Tot nu toe hebben wij iedere maand consoles in onze winkels gehad, waardoor we veel klanten blij hebben kunnen maken”, zegt een woordvoerder. Over hoeveel consoles het hier gaat is onduidelijk.

Wehkamp, een andere aanbieder, zegt dat ze een nieuwe voorraad zullen krijgen. Ook hier zijn de aantallen onbekend, wel is duidelijk dat dit jaar nog de apparaten komen. Andere winkels zoals Bol.com en Coolblue hebben ook geen idee wanneer er weer een nieuwe partij komt. Toch verstandig om wel op de wachtlijsten te staan dus. Of je in te schrijven voor een loting, wanneer dat weer kan.

Sony en Microsoft

De fabrikanten van de spelcomputers balen er ook van. Ze hadden natuurlijk veel meer producten kunnen verkopen. “Voorraden van de Xbox Series X en S zullen door het jaar heen aangevuld worden, maar de vraag blijft erg hoog”, zegt een Microsoft-woordvoerder.

Sony heeft geen informatie naar buiten gebracht. Wel dat de vraag enorm is. Het bedrijf verkoopt sinds deze week ook PlayStation 5-consoles via zijn eigen verkoopkanaal. Helaas, daar is de PS5 ook niet verkrijgbaar.