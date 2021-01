Hoe sterk is de Samsung Galaxy S21 eigenlijk? - Apparata

De nieuwe Samsung Galaxy S21 is hier, tijd om de smartphone te slopen om te kijken hoe sterk ‘ie is.

Gelukkig hoeven we zelf geen Samsung Galaxy S21 op te offeren om deze wetenschappelijke test te volbrengen. Daar zijn tegenwoordig voldoende YouTube-kanalen voor. JerryRigEverything is één van de bekendste. Hij ging onderzoeken hoe stevig de Samsung Galaxy S21 eigenlijk is.

Is de Samsung Galaxy S21 een beetje sterk?

Dat doet de YouTuber volgens een vast principe. Een belangrijk onderdeel van de test is om te kijken hoe snel je krassen krijgt op de telefoon. In de praktijk komen krassen al gauw voor. Bijvoorbeeld omdat de smartphone in je broekzak schuurt met andere zaken, of omdat je per ongeluk ergens tegenaan stoot. Het glas gaat eigenijk pas kapot als je het toestel op wel heel onhandige wijze uit je handen laat kletteren. Al zijn er genoeg mensen die hun gloednieuwe smartphone al in de eerste dagen een paar keer laten vallen..

Goed, we dwalen af. Uit het onderzoek blijkt dat de Samsung Galaxy S21 best sterk in elkaar zit. Zo bekrast de YouTuber onder meer de vingerafdrukscanner, maar deze blijft gewoon functioneren ondanks de krassen. De camera lenzen zijn helaas wel gevoelig voor krassen. Goed opletten dus! Je kunt de video hieronder bekijken.