Hoe Telegram een miljard dollar wist te verzamelen - Apparata

Telegram wist recentelijk een miljard dollar op te halen, maar dat is geen ‘gratis geld’. Toch lijkt de timing beter dan ooit voor de chatdienst.

Chatdienst Telegram is ontzettend populair de laatste tijd. Dat wordt wederom bevestigd door het gigantische bedrag van een miljard dollar dat het bedrijf wist op te halen. In een post maakt de oprichter van Telegram bekend dat ze het geld hebben gekregen van investeerders voor ‘verdere groei’. Nou ja, gekregen is een groot woord, aangezien Telegram nu technisch gezien een miljard in de schuld staat. Hoe werkt dat precies?

Telegram ‘krijgt’ miljard

Telegram verkocht namelijk een miljard dollar aan obligaties aan investeerders, zo meldt TechCrunch. Zo’n $150 miljoen werd door twee bedrijven uit Abu Dhabi geïnvesteerd. De chatdienst wil het geld gebruiken om zo verdere groei mogelijk te maken. Daar valt onder andere een nieuw verdienmodel onder, dat het bedrijf eind vorig jaar onthulde.

Het bedrijf zal daarentegen moeten hopen dat het verdienmodel aanslaat. De verkochte obligaties zijn eigenlijk namelijk gewoon schuld. Investeerders geven Telegram een soort lening en het bedrijf moet dat geld (en meer) uiteindelijk terugbetalen.

Het verdienmodel van de Chatdienst sluit daarbij enkele solide opties uit. Ze geven een sneer naar WhatsApp, dat werd verkocht aan Facebook. Dat wil Telegram niet doen, ongeacht het geld dat daar tegenover staat. Anderzijds moet het gebruik van de app nog steeds grotendeels gratis blijven.

Alleen bedrijven en ‘power users’ zullen iets merken van het aankomende verdienmodel op basis van advertenties, zo stelt het bedrijf. Het is niet bekend hoeveel ‘klanten’ Telegram dan kan omzetten tot geld. De chatdienst heeft een half miljard gebruikers en is naar eigen zeggen op weg naar de 1 miljard.

Met de gigantische nieuwe investering is het waarschijnlijk dat we de komende tijd nog veel meer van Telegram gaan horen. Naast de geldinjectie staat de gevestigde orde ook nog eens flink onder vuur. Reken dus maar dat de timing van Telegram behoorlijk goed is. Ook Signal profiteert van het ogenschijnlijke gat in de markt.