Hoe vet is het interieur van deze privéjet?

Het interieur van deze Airbus privéjet is het werk van een creatieve artiest die de vrije hand kreeg.

We kennen allemaal wel het interieur van een privéjet. Dat heb je vaak genoeg in films gezien. Of je hebt geluk gehad en dit zelf een keer mogen meemaken. De inrichting is vaak heel zakelijk, op het saaie af. Hoe anders is de inrichting van deze Airbus privéjet dan.

Airbus is hiervoor de samenwerking aangegaan met kunstenaar Cyril Kongo. Beter bekend onder de bijnaam Mr Colorful. Kijk je naar de foto’s, dan begrijp je meteen waar die bijnaam vandaan komt. De artiest kreeg de vrije hand om het interieur van het vliegtuig om te toveren. Het resultaat is verbluffend.

Het vliegtuig is nu gedoopt tot de ACJ TwoTwenty special cabin edition by Cyril Kongo. Een uniek tapijt, een bank en stoelen met camouflage print en kleuren die overal terugkomen. Het ziet er super modern en tegelijkertijd ontzettend strak uit.

Voor de gelegenheid werd het vliegtuig omgetoverd tot een kunstgalerij die je normaal ziet in het museum. Er zijn daadwerkelijk klanten van Airbus die kunnen gaan genieten van een dergelijke privéjet met de aanpassingen van Cyril Kongo. Er worden er 15 van dit type zo gemaakt.

