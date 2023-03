Hoe was je de winter van je e-bike?

Bloemen, bomen en planten beginnen in de lente weer te groeien. Ook het prille lentezonnetje laat zich steeds vaker zien. Het precieze moment waarop de winter voorbij is en de lente begint varieert door de jaren heen. Meestal begint de lente op 20 maart.

In de lente je fiets uit de schuur halen voor een mooie tocht op je elektrische fiets is genieten. Voordat je op je e-bike stapt, is het goed de winter van je e-bike te wassen en enkele controles uit te voeren. Lees in dit artikel de belangrijkste tips voor het lenteklaar maken van je elektrische fiets.

Maak je e-bike schoon

Net als je huis of schuur die wel een voorjaarsschoonmaak kunnen gebruiken, is het ook raadzaam om je e-bike een flinke poetsbeurt te geven. Spoel onder andere je fietsframe, spaken, velgen en stuur. Of maak je fiets schoon met de Triggerspray, verkrijgbaar op Fietsvoordeelshop.nl. Vergeet vervolgens niet deze onderdelen weer af te drogen met een doek.

Doe de bandencheck

Ga je een flinke fietstocht maken? Check voordat je vertrekt eerst de spanning op je banden met een speciale fietspomp. Op deze fietspomp kun je de druk eenvoudig aflezen op de drukmeter. In de winter is het advies je banden op te pompen tot 3.5 bar. In de lente mogen de banden weer wat harder, namelijk 4.5 bar.

Ketting en scharnieren insmeren

Heeft het gevroren in de wintermaanden? Dan is er hoogstwaarschijnlijk ook gestrooid op de wegen. Wist je dat strooizout schadelijk is voor de scharnieren en kettingen van je e-bike? Smeer daarom tijdens je voorjaarscheck je kettingen en scharnieren in met speciale smeer.

Opladen van je accu

Heeft je accu een tijdje opgeborgen gelegen in je schuur of in de woonkamer op kamertemperatuur? Voorkom diepteontlading door regelmatig je accu op te laden en de accu altijd tussen de 50 en 70% op te laden. Diepteontlading is vrijwel nooit te herstellen, met kosten voor een nieuwe accu als gevolg. Het opladen kun je het beste doen aan de fiets of los aan de acculader op kamertemperatuur. Laad voor vertrek je accu goed op! Ben je je lader kwijt?