Hoe werkt het MIK systeem voor bagagedragers en accessoires?

Eenvoudig je kinderzitje, fietstassen of fietsmand monteren op je (elektrische) fiets? Dat kan met het MIK systeem op je fietsdrager. MIK staat voor Mounting Is Key. Het systeem bestaat uit twee belangrijke onderdelen: het fietsaccessoire en de bagagedrager waaraan het accessoire bevestigd gaat worden. Om MIK te kunnen gebruiken, moeten beide onderdelen op elkaar passen.

Het grootste voordeel van het MIK systeem is dat je makkelijk en snel accessoires los en vast kunt klikken. Lees hier alles over het handige systeem voor je fietsaccessoires op je bagagedrager.

Bij welke fietsen is de bagagedrager geschikt voor MIK accessoires?

De nieuwe (elektrische) fietsen van bekende merken als Gazelle, Batavus en Sparta beschikken over een bagagedrager met een geïntegreerd MIK systeem. Hoe je dit systeem kunt herkennen? Op je bagagedrager vind je de afkorting “MIK”. Beschikt je fiets niet over een MIK bagagedrager? Dan is het alsnog mogelijk om gebruik te maken van dit handige systeem. Het enige wat je nodig heb, is de MIK carrier plate.

Welke accessoires zijn geschikt voor MIK?

Nu je weet hoe je (bijna) elke fiets kunt voorzien van MIK accessoires, is het tijd om te kijken welke accessoires geschikt zijn. Er zijn speciale accessoires te koop die speciaal voor dit systeem ontworpen zijn. Een voorbeeld is de Basil Dubbele Fietstas Soho MIK.

In deze fietstassen van Gazelle zit een ruimte van in totaal 41 liter. De afmeting (LxBxH) zijn 31x13x37. Je schaft deze MIK fietstassen aan in de kleuren donkergroen, pastelgroen of zwart, voor een aanschafwaarde van 154,99 euro.

Hoe maak je accessoires wél geschikt voor dit systeem?

Ook wanneer je geen speciale accessoires hebt aangeschaft of wilt aanschaffen, is het mogelijk dit systeem te gebruiken. Wat je nodig hebt, is de zogenoemde MIK adapterplaat. Bij de aanschaf worden er 4 schroeven meegeleverd. Deze bevestig je, waarna je het fietsaccessoire eenvoudig kunt bevestigen.

MIK systeem en diefstal voorkomen

Wist je dat er bij het MIK systeem ook nagedacht is over het voorkomen van diefstal? Door de geïntegreerde sleutel is de kans klein dat je fietsaccessoire gestolen wordt. Haal na het bevestigen van je accessoire de sleutel uit het systeem.

Nog meer weten over hoe het handige MIK systeem werkt en wat de voordelen zijn? Je ziet het in het filmpje hieronder: