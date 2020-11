Hoe wist Xiaomi de Apple iPhone verkoop te verslaan?! - Apparata

Xiaomi verslaat Apple en is nu officieel de 2 na grootste smartphone-fabrikant ter wereld. Apple moet het doen met een solide vierde plek.

De Chinezen nemen langzaam maar zeker de top 5 van de smartphone markt over. Recentelijk wist Huawei namelijk Apple al te verslaan ondanks alle boycots. De iPhone-maker werd subsequent naar de derde plek gestoten. Nu komt ook Xiaomi met gestrekt been binnen en knalt Apple naar de vierde plek wereldwijd!

Xiaomi verslaat Apple

In het derde kwartaal van dit jaar komen eigenlijk alle grote smartphone-merken keihard terug. De wereldwijde pandemie heeft natuurlijk flink om zich heen geslagen, maar merken als Samsung, Huawei, Apple en Xiaomi lijken langzaam terug te veren.

Vooral die laatste deed het behoorlijk goed. Analisten van Gartner concluderen dat Xiaomi zelfs meer smartphones wist te verkopen dan Apple in Q3 van 2020! Xiaomi heeft namelijk binnen een jaar bijna 35% meer smartphones verkocht. Concreet is dat 32,9 miljoen eenheden vorig jaar en 44,4 miljoen stuks afgelopen kwartaal.

Dat terwijl Apple bijna een procent verloor ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar; er werden wereldwijd naar schatting 40,6 iPhones verkocht.

Het lijkt er dus op dat de iPhone-maker meer last heeft gehad van COVID-19 dan de Chinese concurrent. Het zou daarentegen ook aan de verzadiging van de respectievelijke doelgroepen kunnen liggen, of de line-up van dit jaar. Wat de reden ook is, Xiaomi verslaat Apple voor de derde plek van grootste smartphone-fabrikanten ter wereld.

De top 5 is nu als volgt: Samsung heeft nog steeds alleenheerschappij met 22% van de smartphone-markt (88,8 miljoen stuks). Huawei weet de tweede plek te behouden met 14,1% (51,3 miljoen stuks). Xiaomi komt op de derde plek met een marktaandeel van 12,1% terwijl Apple nog ‘maar’ 11,1% in handen heeft. OPPO wist met 29,9 miljoen eenheden zo’n 8,2% van de markt in handen te krijgen.

