Hoe YouTube filmpjes offline bekijken

Geen internetconnectie? Geen probleem, wij leggen uit hoe je YouTube filmpjes offline kan bekijken.

Het komt toch nog wel eens voor: het niet hebben van een (goede) internetconnectie. Toch vervelend als je dan net een leuk YouTube filmpje zou willen kijken. Er zijn handige tips voor om dit te voorkomen.

YouTube filmpjes offline bekijken

Beginnen we gelijk met het slechte nieuws. Het downloaden van filmpjes van YouTube kost geld. Je moet namelijk een Premium account hebben. Dit kan vanaf een kleine 7 euro per maand. Wat een voordeel hierbij is dat je ook gelijk geen reclames meer te zien te krijgt.

Indien je bent aangemeld op je account, zie je een downloadknop onder video’s terwijl je ze bekijkt. Klik erop en het downloaden begint. Als je door videominiaturen in een raster bladert (bijvoorbeeld op de YouTube-startpagina), kun je op de drie stippen naast elke video klikken om de downloadoptie te vinden. Nu kan je ook een downloadstatusvenster in de linkerbenedenhoek zien. Je kunt je downloads weer terugvinden klik dan op de knop Downloads op je internetbrowser.

iOS en Android

Je kunt YouTube-video’s ook downloaden in de mobiele apps voor Android en iOS. Je kunt op de knop Downloaden tikken die onder video’s wordt weergegeven terwijl je ze bekijkt. Of je kunt op de drie stippen naast een video tikken, terwijl je er doorheen bladert en vervolgens de optie Video downloaden te selecteren.

Om je aanbevolen video’s en video’s die je naar je apparaat hebt gedownload terug te vinden, tik je op Bibliotheek en vervolgens op Downloads. Je moet zowel in je browser, als in je app, één keer in de 30 dagen verbinding maken met YouTube. Anders weet YouTube niet meer of je een Premium-abonnee bent.