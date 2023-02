Hoe zit het met de registratie van je elektrische fiets?

De Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal – ook wel bekend als S.A.F.E. pleit voor het registreren van nieuw verkochte e-bikes in een register van het RDW. Dit in de strijd tegen het grote aantal fietsendiefstal afgelopen jaar. S.A.F.E. zet zich in om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen. Eén van de concrete doelstellingen is iedere vijf jaar een reductie van 20% van het aantal fietsendiefstallen. Een lastige doelstelling, aangezien er steeds meer e-bikes worden verkocht. De verwachting is dat er hierdoor namelijk ook meer e-bikes zullen worden gestolen.

Lees in deze blog alles over het registreren van je e-bike in het register van het RDW.

Registeren e-bikes als taak voor de RDW

De RDW wordt gezien als een zelfstandig bestuursorgaan en maakt deel uit van de centrale overheid. Tegenwoordig houdt dit orgaan onder andere het basisregister bij van alle Nederlandse voertuigen. Onder deze voertuigen valt ook de registratie van speed pedelecs (e-bikes met een snelheid tot en met 45 kilometer per uur), scooters en bromfietsen.

Hoe gaat de RDW de gegevens van een e-bike en de eigenaar bij elkaar krijgen? Inmiddels wordt ongeveer de helft van de nieuw verkochte e-bikes verzekerd. Voor het afsluiten van je verzekering dien je gegevens als het framenummer en personalia te registreren. Wordt een e-bike gestolen die verzekerd is? Dan zijn de gegevens van de eigenaar eenvoudig terug te vinden. De uitdaging zit hem vooral in de andere helft van de verkochte e-bikes, zonder verzekering. Gegevens over de eigenaar ontbreken. Een registratie bij de RDW maakt het terugvinden van de eigenaar makkelijker!

Hoe denkt de minister en kamer over de registratie?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat plus de Tweede Kamer hebben laten weten positief te zijn over het registreren van nieuw verkochte e-bikes. De voorzitter van S.A.F.E. heeft laten weten dat de registratie van een e-bike anders verloopt dan registratie bij motorvoertuigen.

E-bike laten graveren

Op dit moment is het nog niet verplicht om je elektrische fiets te registreren bij de RDW. Wel bieden sommige steden gratis fietsregistratie aan, bijvoorbeeld in Amsterdam. Een gegraveerde fiets is minder aantrekkelijk voor de dief. Ook is de eigenaar van de gegraveerde fiets makkelijker terug te vinden. Voor (elektrische) fietsen die niet gegraveerd mogen worden, kan er een moeilijk verwijderbare label worden gebruikt.