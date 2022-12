Hoe zit het met wegenbelasting op hybride auto’s en elektrische voertuigen?

Voor elk voertuig dat op kenteken wordt gezet, moet motorrijtuigenbelasting – afgekort mrb – worden betaald. Dit wordt ook wel wegenbelasting genoemd. In 2023 moet de mrb het Rijk en de provincies een bedrag van 6,3 miljard euro opleveren. Er gelden een aantal uitzonderingen waarbij je geen wegenbelasting hoeft te betalen. Zo hoeven auto’s die meer dan 40 jaar in gebruik zijn geen mrb te betalen. Ook voertuigen van de politie, brandweer en ambulance vallen onder de uitzonderingsregel.

Hoeveel je aan wegenbelasting kwijt bent, hangt af van een aantal factoren. Hoe zwaarder je auto is, hoe meer wegenbelasting je moet betalen. Je belast het wegdek immers meer. Ook het type brandstof waarop je voertuig rijdt, is van invloed op de hoogte van de te betalen belasting. In deze blog lees je meer over de gereduceerde wegenbelasting voor (tweedehands) hybride en elektrische voertuigen.

Wat is de wegenbelasting voor hybride voertuigen?

Ben je eigenaar van een plug-in hybride auto? Dan ontvang je 50% korting op de motorrijtuigenbelasting. Deze korting geldt alleen voor voertuigen met een minimale CO2-uitstoot met maximaal 50 gram per kilometer. De overheid heeft het voordelige tarief verlengd tot en met 2024.

Drie favoriete plug-in hybrides met voordelige wegenbelasting

1. Lexus UX

Op nummer 1 van de lijst favoriete plug-in hybrides, staat de Lexus UX. Deze hybride variant van Lexus valt onder de goedkopere SUV’s van het merk op dit moment.

Toch doet de Lexus UX niet onder van de rest van de SUV’s. Het voertuig staat minder hoog op zijn wielen dan andere SUV’s, wat maakt dat de wegligging als optimaal wordt ervaren.

2. Toyota RAV4

De hybride Toyota RAV4 was één van de grondleggers van de middenklasse-SUV. Een echt werkpaard zoals het Japanse automerk Toyota vaker laat zien. Op dit moment bestaat ongeveer de helft van de Toyota RAV4 occasions uit hybride uitvoeringen. De andere helft bestaat uit de benzineversies.

De pluspunten van de hybride variant zijn het stil en comfortabel rijden en de hoge mate van betrouwbaarheid die deze uitvoering heeft. Vooral op het gebied van het bedieningsgemak scoort deze Toyota erg hoog. Dankzij de ondersteuning van de elektromotor is het normaal verbruik gemiddeld 1 op 15 of 1 op 18. Zo rijd je niet alleen voordelig door een lagere wegenbelasting, maar ook door een aantrekkelijk brandstofverbruik.

3. Mercedes-Benz A-Klasse

De hybride Mercedes-Benz A-Klasse wordt als relatief goedkoop ervaren. Zeker wanneer je de hybride A-Klasse vergelijkt met de diesel- of benzinevariant.

Vooral de rijtechniek van deze hybride is uitstekend. Dankzij de krachtige aandrijflijn is deze auto sterk en snel te noemen. In 6,6 seconden kan dit voertuig van stilstand tot 100 km/u optrekken. De topsnelheid bedraagt maar liefst 235 kilometer per uur.

Deze hybride auto’s zijn er zowel met als zonder stekker en rijden allemaal op elektriciteit en op benzine of diesel. Wanneer de accu van de plug-in hybride (PHEV) leeg is, kan deze opgeladen worden via een stekker en laadpunt. Het grote verschil met een hybride auto zonder stekker is dat de accu van de elektromotor dan enkel wordt opgeladen door de benzine- of dieselmotor. Door het zelf kunnen opladen van de accu van PHEV, rijd je hiermee gemakkelijk meer elektrische kilometers. Zo wordt er met hybride auto’s bijgedragen aan een beter klimaat en milieu. Met de voordeligere wegenbelasting wil de Rijksoverheid het gebruik van deze schonere en zuinigere voertuigen stimuleren.

Elektrische auto’s en het voordeel op wegenbelasting

Op dit moment geldt dat je geen aanschafbelasting of motorrijtuigenbelasting hoeft te betalen voor elektrische voertuigen. Ook geldt dat er minder bijtelling is voor een auto van de zaak. Dit percentage bedraagt 16 procent, voor zowel de waterstofauto’s als de zonnecelauto’s.

Voorraad favoriete elektrische occasions op auto.nl

1. Peugeot e-208

De elektrische variant van de sportieve Peugeot e-208 beschikt over een accupakket van 50 kWh en een vermogen van 136 pk. De aandrijving bevindt zich in het voorwiel. Dit wordt ook wel FWD genoemd.

Binnen 9 seconden wordt er vanuit stilstand een snelheid van 100 kilometer per uur behaald. De topsnelheid bedraagt 150 kilometer per uur. De e-208 oogt sportief en beschikt over hetzelfde interieur als de diesel- of benzinemotor variant.

2. Volkswagen ID.3

De Volkswagen ID.3 is verkrijgbaar in verschillende accuvarianten. Per model verschilt daarom ook de actieradius. Zo is er een ID.3 Pure die een actieradius behaalt van 349 kilometer, de ID.3 Plus, Max en Pro die 426 kilometer halen en de ID.3 Pro S die beschikt over een actieradius tot maar liefst 553 kilometer.

In het interieur zul je weinig fysieke knoppen tegenkomen. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van een rechtopstaande touchscreen op het dashboard. Het zal je opvallen dat de VW ID.3 en ID.4 familie zijn van elkaar. Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant is dit terug te zien.

3. Hyundai Kona

De elektrische Hyundai Kona valt op tussen de rest van het aanbod elektrische SUV’s. Met de moderne comfort- en veiligheidssystemen en een groot 8 inch dashboard oogt het interieur eigentijds.

Dankzij de vierwielaandrijving weet de Kona zich te onderscheiden van de overige voertuigen. Vanuit stilstand duurt het 7,9 seconden om de 100 kilometer per uur te kunnen behalen.