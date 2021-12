Hoe zit het nou met Squid Game seizoen 2?

Na het bloedstollende eerste seizoen zijn de ogen gericht op deel 2 van Squid Game. Wat is de status hiervan?

Hoewel de serie wekenlang de top 10 van Netflix in Nederland domineerde, waren de meningen behoorlijk verdeeld. De één is zeer te spreken over de show, terwijl een ander het niet eens af kon kijken uit afschuw. Feit is dat de nieuwe serie Squad Game iets teweeg heeft gebracht. Je mag het gerust de meest spraakmakende Netflix-serie van 2021 noemen.

We zullen geen spoilers vertellen mocht je de serie nog steeds niet gezien hebben, maar het einde is geen gesloten boek. Daarmee hebben de makers een deur opengehouden voor een eventueel vervolg. Daarover is het lang stil geweest, maar schrijver en regisseur Hwang Dong-hyuk heeft tegenover KBS het één en ander gezegd. Zo zegt hij dat er waarschijnlijk niet alleen een tweede seizoen, maar ook een derde seizoen van de show gaat komen.

Een seizoen 2 én 3, daar zullen diehard fans van Squid Game ongetwijfeld blij mee zijn. De bevestiging is er nog niet vanuit Netflix, maar de regisseur zal vast geen onzin uitkramen. Dong-hyuk stelt dat een conclusie snel zal volgen. Het interview is een tweede bevestiging dat er inderdaad een seizoen 2 van Squid Game gaat komen. Eerder dit jaar bevestigde de regisseur dit al. Maar dat er nu vermoedelijk tevens een seizoen 3 gaat komen is echt nieuw. (via TheKoreaTimes)