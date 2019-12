Hoe zoek je een goede VPN-provider uit?

Een VPN kan je tegenwoordig om allerlei redenen gebruiken.

De veelzijdigheid van een VPN maakt het handig, maar ook lastiger: de providers bieden allemaal net andere features. Dus hoe kies je de provider uit die bij jouw wensen past?



Sommige mensen gebruiken het om anoniemer het internet op te gaan. Anderen willen graag het aanbod van Netflix buiten Nederland kunnen zien en weer anderen gebruiken het om bijvoorbeeld bepaalde sites te bezoeken als ze op vakantie zijn in het buitenland.



Op VPNGids.nl zijn 35 VPN-providers getest op verschillende onderdelen. Zo kan je zien welke VPN het snelst is, welke het beste beoordeeld is bij gebruik voor Netflix en welke aanbieders wel of je VPN goed beveiligd is, zodat je privacy écht gewaarborgd is.



Hoe goed is de beveiliging van de VPN?

Om te bepalen hoe veilig de VPN van verschillende aanbieders is, is gekeken naar meerdere aspecten. Zo is het belangrijk om te kijken of de verbinding stabiel is, en of het IP-adres en de virtuele locatie daadwerkelijk wijzigen als je online gaat. Daarnaast is het logbeleid tegen het licht gehouden: bewaart de VPN-provider gebruikerslogs, of is je internetactiviteit écht niet te achterhalen?



Is online veiligheid en privacy voor jou de voornaamste reden om een VPN in te schakelen, dan is NordVPN een geschikte aanbieder. NordVPN houdt geen logs bij en heeft zijn verbindingen sterk beveiligd.



Hoe snel is je internet als de VPN is ingeschakeld?

Je internetverbinding wordt over het algemeen iets minder snel als je een VPN inschakelt, doordat je internetverkeer wordt versleuteld en omgeleid. Maar bij welke provider merk je daar nauwelijks wat van? VPNGids vergeleek alle providers, waarbij ExpressVPN als snelste uit de test kwam. ExpressVPN heeft namelijk de hoogste downloadsnelheid van alle aanbieders.



Kan je Netflix kijken via de VPN-verbinding?

Om vanuit Nederland het Amerikaanse aanbod van Netflix te kijken, kun je een VPN inschakelen. Netflix probeert ondertussen echter VPN-gebruikers te weren, waardoor je niet met alle VPN’s gebruik kan maken van Netflix.



Toch zijn er best wat aanbieders waarmee je Netflix kunt kijken. NordVPN en Surfshark zijn bijvoorbeeld goede opties voor als een breder Netflix-aanbod voor jou een reden is om een VPN aan te schaffen.



Als je meer VPN-providers wilt vergelijken, kun je op VPNGids.nl terecht voor alle beoordelingen. Op die manier kan je zelf de best passende VPN-aanbieder uitzoeken die bij jouw internetgebruik past.