Hoef jij in 2020 niet meer naar de winkel voor Coca Cola?

De frisdrankfabrikant heeft grootse online plannen en nieuwe dranken in 2020.

Met de introductie van het ‘Coca Cola Insider Club’ abonnement geeft Coca Cola een inkijkje op de plannen die zij voor 2020. Het blijkt dat de frisdrankgigant verder inspeelt op het succes van online marketing. Eerder kon je al een speciale ‘feestdagen-uitgave’ van Coca-Cola (met kaneelsmaak) online bestellen. Deze actie is volgens Coca Cola zo’n succes dat zij dit opvolgt met een heuse abonnementendienst.

Met het ‘Coca Cola Insider Club’ programma krijg je gedurende zes maanden elke maand een verrassingsbox toegestuurd. De box bevat onder de noemer ‘First Taste’ steeds een voorproefje van nieuwe dranken die de frisdrankgigant in de eerste helft van 2020 wil lanceren. Het gaat hier zowel om varianten op Coca Cola. Men noemt daarbij Cola Energy als voorbeeld, als smaken mineraalwater. Daarbij krijg je, naast de bewaarbox, in elke box een of meerdere verrassingen. De box kost $ 10,- per maand en als je ineens betaalt voor een half jaar krijg je een maand korting en betaal je dus in totaal $ 50,-. Daarnaast wil men verder experimenteren met het online aanbieden gelimiteerde edities die door de consument rechtstreeks te bestellen zijn.

Inderdaad, de prijs voor de Insiders Club is in dollars, want het abonnementenprogramma wordt vooralsnog alleen in Noord-Amerika aangeboden en is bovendien met 1.000 inschrijvingen al volgeboekt. Coca Cola geeft echter aan dat zij na deze eerste zes maanden een evaluatie houdt en het programma bij succes verder uit wil rollen. Of Europa, in het bijzonder Nederland, daarbij een rol speelt is uiteraard nog niet bekend.

Toch is deze ontwikkeling ook voor Nederland interessant. Allereerst kunnen we uit de boodschap opmaken dat Coca Cola een flinke hoeveelheid nieuwe dranken gaat introduceren. Hierbij gaat men verder dan alleen introductie via boxen. Zo heb ik begrepen dat Coca Cola Energy ook mogelijk in Nederland op de markt komt. Naar verluidt betreft het hier een combinatie van de vertrouwde Coca Cola en de bestanddelen uit energiedrank die extra energie moeten geven.

Daarnaast past de trend in de algemene tendens dat steeds meer retailbedrijven hun diensten niet meer via traditionele winkels, maar via abonnementen direct aan de consument willen verkopen. Zo lanceerde Nike eerder al een abonnement met sportschoenen. Ook de integratie van techniek met traditionele consumptiegoederen is voor Coca Cola niet vreemd, zo lanceerde men recent nog een colafles met OLED-techniek.

Bron + afbeelding: Coca Cola