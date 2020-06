Hoera! Starbucks nu ook thuisbezorgd

Starbucks thuisbezorgd met wat lekkers. Het kan eindelijk in een aantal steden in Nederland.

Je kan veel vinden van de Verenigde Staten, maar sommige dingen zijn er geniaal voor de luie mensch. Bijvoorbeeld de enorme bezorg mogelijkheden en de drive-ins. Steeds meer concepten vanuit Amerika vliegen over naar Nederland. Zo kun je al een tijdje McDonalds en KFC laten bezorgen. Nu doet ook Starbucks aan thuisbezorging.

Net als de eerder genoemde restaurants verloopt het bezorgen via Uber Eats. Je moet wel in één van de aangesloten steden wonen om gebruik te maken van de mogelijkheid. Starbucks wordt thuisbezorgd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

De coronacrisis was mede voor Starbucks een reden om thuisbezorging aan te gaan bieden. Veel mensen werken vanuit huis. Zelfs nu de corona maatregelen worden versoepelt is de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, indien mogelijk. Met Starbucks en wat lekkers thuisbezorgd is je dag er in elk geval een stukje beter op geworden.

De meeste producten die je gewend bent van Starbucks kun je thuisbezorgd krijgen. Denk aan een Iced Latte, Espresso Mocha of een Americano. Qua snacks is er ook genoeg te kiezen. Van een donut tot een muffin tot een lekkere cake. Sinds vandaag is het thuisbezorgen begonnen. Er doen op het moment van schrijven zes filialen van Starbucks mee aan het concept.