Hoeveel cryptocurrencies zijn er eigenlijk?

Digitale munten zijn booming en er komen er steeds meer bij, maar de vraag is hoeveel cryptocurrencies er op dit moment zijn.

De afgelopen jaren zijn de digitale munten enorm populair geworden. Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws over een of andere crypto. Logisch, want veel mensen hebben er in geïnvesteerd. Dan volg je natuurlijk al het nieuws.

Hoeveel cryptocurrencies?

Veel, het zijn er echt veel. De meeste crypto’s worden gelanceerd en zijn onsuccesvol. Andere stijgen naar hoogtes waarvan je denkt hoe is het mogelijk. Als we kijken naar de grootste cryptobeurzen kunnen we er achter komen hoeveel munten er ongeveer zijn. CoinMarketCap is een website voor het volgen van de prijzen van de digitale munten. Daar zie je dat er meer dan 17.500 crypto’s zijn. Er worden er hiervan 9.350 vermeldt op de site.

Coinbase is een van de grootste beurzen waarop je kan handelen. Deze beurs volgt net geen 9.500 munten. CoinGecko is een prijstracker en volgt 12.500 crypto’s. Bij deze tracker worden vermeldingen door personeelsleden gecontroleerd. De kans dat er ‘neppe’ munten op staan is dus klein. Toch is het moeilijk in te schatten of alle munten echt zijn. Het is namelijk vrij makkelijk om een token te maken en op beurzen te zetten. Denk hierbij aan SushiSwap, waar dat relatief eenvoudig kan.

Zwendel

We kunnen constateren dat er veel tokens worden gelanceerd die niet echt een doel hebben. Ja, anders dan dat de eigenaren snel rijk willen worden. Doe dus altijd goed onderzoek naar een munt, voordat je er geld in stopt. Dat kan je doen door op handelsbeurzen het aantal trades te checken, maar ook hoeveel geld erin om gaat. Google kan ook helpen, door gewoon te zoeken naar de munt en te kijken wat andere mensen er over zeggen.