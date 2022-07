Hoeveel geld is genoeg? Niet zo veel als je zou denken

Bijna iedereen zou wel een lekker onbezorgd leventje willen hebben, daar hoort ook voldoende geld bij en dat is helemaal niet zo veel.

Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Hieruit blijkt dat sowieso de meeste mensen geen miljardair willen zijn, tien miljoen zou prima zijn. Maar Amerikanen zijn anders, zij willen wel meer geld. ´Greed is good´, is hier ook van toepassing.

Met hoeveel geld kan je goed leven

$ 10 miljoen. Dat is het bedrag dat volgens de meeste mensen nodig is om een ​​comfortabel leven te leiden. Behalve als je Amerikaan bent. In een recent onderzoek uitgevoerd door universitaire psychologen van de Britse universiteiten van Bath, Bath Spa en Exeter, zeiden de meeste mensen dat 10 miljoen dollar een ideaal bedrag is. Dit om een ​​’comfortabel leven’ te leiden.

De onderzoekers van de universiteit stelden 8.000 mensen dezelfde vragen. Dit werd gedaan in 33 landen op wel 6 continenten. Een goede weerspiegeling van de mensheid zou je denken. Een meerderheid van de mensen in 86% van deze landen zei dat ze “hun absoluut ideale leven zouden kunnen bereiken” met $ 10 miljoen of minder. De vraag richtte zich op hoeveel geld ze voldoende zouden vinden als ze de loterij zouden winnen.

Onbeperkte wensen

Deze onderzoek conclusies zouden het idee kunnen betwisten dat mensen hunkeren naar ‘onbeperkte wensen’. Een uitzondering vormden mensen in de VS, waar de meerderheid van de ondervraagden zei dat ze minstens 100 miljoen dollar of meer nodig zouden hebben om een ​​ideaal leven te leiden. Daarentegen zei meer dan 50% van de mensen die reageerden in Argentinië, India en Rusland dat ze graag $ 1 miljoen of minder zouden willen om een ​​comfortabel leven te leiden. Van welk bedrag droom jij?