Hoeveel korting wil je voor HBO Max met reclame? - Apparata

Foto via HBO

Deze zomer lanceert HBO Max een nieuw abonnement met reclame voor een flinke korting. Maar is het genoeg korting?

HBO Max krijgt binnenkort het speciale abonnement voor mensen die ietsje minder willen betalen voor de streamingdienst, zo laat WarnerMedia weten. Daar staat wel een niet monetaire prijs tegenover, namelijk de terging van commercials. HBO belooft dat het daarentegen zo niet ingrijpend mogelijk gaat zijn.

HBO Max met reclame

Het HBO Max-abonnement met reclame werd al eerder aangekondigd voor de Verenigde Staten, maar toen was de prijs nog niet bekend. Nu weten we dat je een derde van het geld kunt besparen door reclames te verdragen. Een normaal abonnement in de Verenigde Staten kost momenteel €14,99. De nieuwe ‘tier’ met reclame kost slechts $9,99.

HBO belooft de minst intensieve reclame-bombardementen van alle streamingdiensten met een reclame-tier. In eerste instantie gaat het om korte reclames, die in verschillende verhouding voor, tijdens en na films en series afspelen. Later komen er ook reclames die starten als de gebruiker het afspelen pauzeert.

Het laatste nadeel: de premièrefilms die Warner dit jaar gratis via HBO aanbiedt zijn niet beschikbaar voor afnemers van het HBO Max reclame-abonnement. Na 2021 is de deal sowieso afgelopen, dus zo veel maakt het niet uit.

Het abonnement is vanaf begin juni in de Verenigde Staten beschikbaar. Het is niet helemaal duidelijk of er in andere landen ook een dergelijke dienst komt. Vanaf de tweede helft van 2021 komt HBO Max ook naar de Benelux, waar we dan mogelijk ook het goedkopere reclame-abonnement kunnen checken.