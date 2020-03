Hoeveel toiletpapier heb je nodig? Deze app geeft antwoord

Hoef je ook niet meer naar de supermarkt te rennen.





Hoeveel toiletpapier heb je nu echt nodig? Tenzij je in een huishouden zit met 20 mensen valt het allemaal wel mee. Toch hamsteren mensen over de hele wereld voor het product. Alsof het een soort eerste levensbehoefte is.

In Nederland heeft het kabinet al een aantal keren gezegd dat hamsteren niet nodig is. Om zelf uit te vogelen hoeveel toiletpapier je nodig hebt is een handige website het leven ingeroepen. Op de site Howmuchtoiletpaper.com kun je berekenen hoeveel papier je in huis moet halen.

De site is een simpele calculator. Je vult het aantal dagelijkse toiletbezoeken in en hoeveel rollen je momenteel op voorraad hebt. Op basis van die gegevens komt er een antwoord uit de calculator. Zo weet je hoeveel dagen je in quarantaine kunt verblijven met je voorraad toiletpapier. Enne, niet meer naar de supermarkt rennen voor de laatste rollen hè. Laat ook wat voor de rest over.