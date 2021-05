Hoge econoom doet schokkende uitspraak over Bitcoin! - Apparata

Een hoge econoom heeft in een interview zijn mening gegeven over Bitcoin. En wat er gebeurt als de munt nog meer wordt geaccepteerd.

Bitcoin heeft even een dipje gehad, maar zal de weg omhoog weer vinden. De munt raakt steeds meer en meer geïntegreerd in ons leven. Je kon er al Tesla’s mee kopen (nu niet meer) en steeds meer grote bedrijven stappen erin. Een Chinese hoge econoom ziet echter alleen maar gevaren en doet een paar schokkende uitspraken.

Schokkende uitspraak over Bitcoin

De Chinese econoom en assistent-directeur van het International Monetary Institute of Renmin University, Qu Qiang, werd onlangs geïnterviewd. Hij deed een opmerkelijke, maar ook schokkende uitspraak, na de vraag wat er gebeurt als Bitcoin (nog) meer gebruikt gaat worden.

Ik kan je precies vertellen wat er gaat gebeuren… We gaan allemaal dood. Dit is geen grap Qu

Dat is helder, maar ook een opmerkelijke uitspraak. Hij voorziet dat onze samenleving in “een doodsspiraal van deflatie” terechtkomt, en merkt op dat “de hele samenleving zal krimpen en zichzelf zal opblazen”.

Qu is geen koekenbakker en studeerde af en promoveerde in economie aan de Renmin University of China, waar hij nu professor is. Momenteel is hij de externe toezichthouder van de Bank of Beijing en de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Onder de vele functies die hij bekleedt, is hij ook nog eens de directeur van het China Financial Policy Research Centre, een belangrijk onderzoekscentrum voor geesteswetenschappen en sociale wetenschappen van het Chinese ministerie van Onderwijs.

Interview

Hij is verleden week geïnterviewd door CGTN, deze omroep is eigendom van de Chinese staatsmedia China Central Television. Het gesprek is vervolgens gedeeld op Twitter door Hailey Lennon. Zij kwam erachter, omdat ze haar hotelkamer in liep en de schokkende uitspraak over Bitcoin hoorde op TV. Hij nuanceerde zijn verhaal wel een soort van. Dit deed hij door te zeggen dat dit wel het slechtste scenario is en dat het dan ‘aangenomen’ moet worden door de hele menselijke samenleving.

Qu wees er vervolgens op dat “Bitcoin een zeer, zeer strikt, beperkt totaal aantal heeft, wat betekent dat dit een deflatievaluta is”, en merkte op dat het bedrag niet zal toenemen naarmate de menselijke ontwikkeling groeit. Bitcoiners reageerde heftig. Of namen het compleet niet serieus. Veel lachten erover of zien het als onzinpropaganda van de staat.