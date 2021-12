Home Alone huis te huur op Airbnb

Te gek, het huis van Home Alone staat op Airbnb. De belevenissen van Kevin in het huis kun je straks zelf na beleven met kerst.

Het is december. Wat betekent dat de feestdagen weer voor de deur staan. En straks met kerst ga jij natuurlijk ook gewoon weer Home Alone kijken. Bewust of onbewust. Maar wat als jij onderdeel zou kunnen zijn van deze film? Dat kan. Voor een gedeelte dan. Het iconische huis uit Home Alone is beschikbaar gekomen om te huren via Airbnb.

Zomaar een nachtje slapen in het huis van Home Alone via Airbnb is geen eenvoudige opgave. Het gaat hier namelijk om een eenmalige actie. Een geluksvogel krijgt de kans om slechts een nacht te verblijven in het huis. Vanaf 7 december krijg je de kans om het huis te boeken. Maar men kiest slechts één winnaar uit. De overnachting volgt op 12 december. Het huis staat in Winnetka in de Amerikaanse staat Illinois.

Onbekend is wat een nachtje kost. Wel bekend is dat de host niemand anders is dan Buzz. Of nou ja, Devin Ratray die het personage speelt natuurlijk. Buzz is de grote broer van Kevin de Home Alone films. De persoon die dit nachtje weet te scoren beleeft een kerst om niet te vergeten!